亞博熊 - 以香港魅力感染國際盛事主辦 | 熊圖大展

亞博熊
2025-11-21 02:00 HKT
專欄
亞博館內，幾位西裝筆挺的外國嘉賓正專注地學打麻將，笑聲與牌聲此起彼落。這一幕是國際展覽業協會（UFI）第92屆全球年會中的小片段，也為這場國際盛事增添香港特色。這場享譽全球的展覽業盛會於11月19日至22日在亞博館舉行，吸引了全球逾50個國家和地區600多位會展業翹楚。能成功承辦這一國際盛事，讓亞博熊倍感自豪。而這亦正是一個絕佳機會，向世界展示香港作為會展樞紐的實力。

　　時隔25年，UFI全球年會重返香港，恰逢UFI成立百年及亞博館20周年，意義非凡。要展示香港吸引之處，沒甚麼比得上親自體驗更有說服力。亞博館精心設計每個細節，從場內布置到活動安排，處處展現香港的城市魅力與文化底蘊，令商務會議更添深度及感染力。

　　無論場內場外都布滿本地文化體驗，先有俘虜味蕾的港式點心及大廚即席表演；再到「文化專區」以標誌性的紅白藍設計，呈現香港人堅毅靈活的精神。當中的麻將體驗，讓外國訪客了解這項講求策略與變通的本地文化。還有本地新晉藝術家設計、夥拍香港舞蹈團的特別演出等。這些細節不僅使活動內容更豐富，更是文化輸出，讓香港的文化創意在國際舞台上閃耀。另外，亞博館更特別安排古董電車夜遊派對及蘭桂坊體驗等，吸引這些高端旅客於會議結束後，亦不妨多留一晚，盡情探索香港的魅力。

　　今年的亮點議題必屬由香港領銜的東道主環節，聚焦分析粵港澳大灣區的發展潛力。會議匯聚港珠澳三地代表，探討區域合作商機，展現香港的「雙門戶」優勢。而更令人興奮的是，今年大會首推大灣區行程，特設珠海及澳門一日遊，參加名額迅速爆滿，可見大灣區對外國訪客而言極具吸引力。嘉賓從亞博館出發，可輕鬆經港珠澳大橋直達目的地，親身體驗「一小時生活圈」的便利及城市間的高效互聯。

　　香港作為國際商貿中心，會展業一直是經濟增長的重要動力。而是次UFI全球年會更超越一般的商務交流，亞博館透過美食、藝術及文化體驗等，打動國際賓客。

亞博熊

