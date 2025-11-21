張諾 - 記憶與真相 | 任意行

Deborah Levy（黛博拉．李維）是當代英國文壇備受矚目的作家，她出生於南非，後移居英國，作品常探討身份認同、女性經驗與歷史記憶等主題。



《The Man Who Saw Everything 那個看見一切的人》這本書完美展示李維的獨特敘事風格和細膩的文筆。假如時間是一卷鬆脫的膠卷，記憶中的畫面重疊交錯，我們還能看清真相嗎？



書中講述了兩個相似的故事。1988年，28歲的英國歷史學家索爾正準備前往東德進行研究，在出發前夕，在倫敦Abby Road著名的斑馬線上被車撞倒，他傷勢輕微，繼續前往探訪女友，但想不到女友竟向他提出分手，令他心碎；到了東柏林，他則情不自禁愛上了大學指派給他的男性翻譯。



時間來到2016年，50多歲的索爾橫過Abby Road時再被車撞倒。這一次，他傷勢嚴重，住進了醫院，在昏迷和清醒之間徘徊，同時也被過往的陰影所困擾。當索爾躺在醫院病床時，讀者才驚覺那些「記憶」如何因腦傷而扭曲重組。李維筆下的東德，既是真實的歷史存在，也是主人公內心創傷的投射。



英國樂隊披頭四曾經在Abby Road拍照用作專輯封面，李維巧妙讓這條斑馬線成為時空隧道，當索爾橫過馬路，他也穿梭於1988與2016年之間，在冷戰末期與英國脫歐的當代來回擺盪。



難以歸類這本書，既是愛情故事，也是歷史寓言；既是心理懸疑，也是後現代敘事實驗。記憶從來不是客觀記錄，而是我們與過去、與他人、與自我不斷協商的動態過程。



張諾