Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 記憶與真相 | 任意行

任意行
任意行
張諾
2025-11-21 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　Deborah Levy（黛博拉．李維）是當代英國文壇備受矚目的作家，她出生於南非，後移居英國，作品常探討身份認同、女性經驗與歷史記憶等主題。

　　《The Man Who Saw Everything 那個看見一切的人》這本書完美展示李維的獨特敘事風格和細膩的文筆。假如時間是一卷鬆脫的膠卷，記憶中的畫面重疊交錯，我們還能看清真相嗎？

　　書中講述了兩個相似的故事。1988年，28歲的英國歷史學家索爾正準備前往東德進行研究，在出發前夕，在倫敦Abby Road著名的斑馬線上被車撞倒，他傷勢輕微，繼續前往探訪女友，但想不到女友竟向他提出分手，令他心碎；到了東柏林，他則情不自禁愛上了大學指派給他的男性翻譯。

　　時間來到2016年，50多歲的索爾橫過Abby Road時再被車撞倒。這一次，他傷勢嚴重，住進了醫院，在昏迷和清醒之間徘徊，同時也被過往的陰影所困擾。當索爾躺在醫院病床時，讀者才驚覺那些「記憶」如何因腦傷而扭曲重組。李維筆下的東德，既是真實的歷史存在，也是主人公內心創傷的投射。

　　英國樂隊披頭四曾經在Abby Road拍照用作專輯封面，李維巧妙讓這條斑馬線成為時空隧道，當索爾橫過馬路，他也穿梭於1988與2016年之間，在冷戰末期與英國脫歐的當代來回擺盪。

　　難以歸類這本書，既是愛情故事，也是歷史寓言；既是心理懸疑，也是後現代敘事實驗。記憶從來不是客觀記錄，而是我們與過去、與他人、與自我不斷協商的動態過程。

張諾

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
張諾 - 黑貓神 | 任意行
　　走進香港故宮館的「古埃及文明大展」，我這名資深貓奴的目光，瞬間被一群神秘身影擄獲—不是法老的黃金面具，而是來自公元前3000年的貓神像與貓木乃伊。原來在古埃及，黑貓不僅受寵，更是神聖的化身。 　　這一切，源自對貝斯特女神的崇拜。她從獅首戰神逐漸化身為貓首女神，守護家庭與豐饒。黑貓因毛色如夜，被認為擁有溝通晝夜的神秘力量，連太陽神拉也曾化身為貓，對抗混沌之蛇。在古埃及人眼中，黑貓瞳孔隨光變
2025-11-24 02:00 HKT
任意行
張諾 - 上海本幫菜 | 任意行
　　短遊上海，下榻前灘酒店，回港前有一個上午空檔，太古里到處是遊人，放棄重遊。問酒店服務員，周邊有老街嗎？她說離太古里一個地鐵站的三林，有一條老街。 　　三林老街是一條承載着千年歷史的文脈古街，由北宋末年移民依水而建，老街上的「聖堂」、「楊家牆門」等古建築，以及傳統的「白牆黛瓦、馬頭牆」民居，至今仍靜靜訴說着往昔的繁華。 　　上網找資料，方知對許多食客而言，三林老街的魅力，在於它是上海
2025-11-19 02:00 HKT
任意行