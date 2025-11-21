鄧達智 - 出門有寶 | 智智樂GO

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　有用㗎：100%純蘆薈啫喱啦，牙膏啦，蘆薈洗頭浴膚膏啦；就係咁多，答案夠唔夠？漏咗𠻹，仲有夏天曬太陽，Sun Tan 4號「黑鬼油」！

　　風口浪尖年代以來，經常被問：家陣流行男性護膚化妝品，閣下可有採用？那些品種？甚麼品牌？甚麼時候採用？可用香水、唇膏、粉底、眼影……眼睫毛幾長喎；真定係假？

　　問得真詳細，顯見並非人問佢問，而是真的下過工夫，問得有條不紊；可惜問錯對象，在下如假包換，真正「種花農夫插竹葉」！衣服一直百分之九十八全黑色，包括內褲、鞋襪。話自己乜都唔用，流於惺惺作態，如實報上：上同；有用㗎，100%蘆薈啫喱啦，牙膏啦……

　　事過境遷；時光的確流逝，舊時簡約護膚幾種，過臨界點，不足應付。從牙膏加蘆薈啫喱走過來，隨身簡約護膚幾樣用得再出神入化，難抗自然變化，臉部自我製造系統轉弱，Collagen首先流失，臉頰消削形成坑狀，下巴尖厲。肌肉不知不覺消失才最恐怖；減肥減得再瘦，晚飯好味多添大半碗飯幾箸菜，失去肌肉的腹部肚皮鬆弛，腹部外形立變懷胎5、6個月。

　　感謝遺傳DNA，積極留下僅僅數十條白髮，以示天然黑；自從「一代天嬌」蔣芸姐姐送我試用，百分百「金花婆婆」產品「金花油」以來，尤其冬季身在中國北京及北方、新疆內蒙古一帶、加拿大、歐洲、日本……從面部到手腳塗抹金花油防止皮膚爆裂，最後略略在風乾洗過的頭髮間，略梳幾下，髮線神奇向下調整，竟然逆天！

　　好朋友許太Grace，推薦她少年時代一位盡責好老師夫家出品「萬能精」，任何肌肉酸痛，關節發炎，早晚小小力度用萬能精油輕鬆推拿，減輕膝蓋軟組織流失痛楚，出門遠遊依賴解痛百試百靈。

　　自從被邀代言陳曦齡醫生野生雲芝產品「盈活雲芝」，幾年下來，每天早晚服用兩粒，奇妙處非筆墨可形容。

鄧達智

