李純恩 - 歡喜 | 好好過日子

想找些有趣的材料寫字畫畫，便去了中環「文聯莊」。「文聯莊」裏琳瑯滿目，除了中國書畫不可缺少的紙筆顏料之外，還有各種各樣的色箋、金箋、銀箋，以供各種書畫運用。雖然農曆年關尚遠，但各種樣式和尺寸的揮春紙已經擺滿一桌，紅彤彤喜氣洋洋。



東看西選，買了一些漂亮雅致的花箋，尺寸有大有小，小的那種只有半張信紙大小，箋角印了素雅的工筆仕女，空白處可用來寫字。寫甚麼內容隨君所喜，可抄經，可錄詩文，也可以拿來寫信。



用紙筆寫信在歷史上是最普通的事情，但今時今日這件事情已變成了歷史。今天已經沒甚麼人會用紙筆寫信，要寫也只是用手機寫短訊。信是要等待的，短訊即發即到，收慣了短訊，便也沒有耐心等收信。這也就使得萬一哪天收到一封朋友寫來的親筆信便成了意外驚喜。



以前的信上常會有一句「見字如面」，看見了筆跡就像見到了人。現在很少可以見到親筆字了，見得最多的都是印刷字，見印刷字是「見字如字」，聞不到對方的人氣，無法「如面」了。於是「見字如面」也就成了一件希罕事，信以希為貴，偶爾寫一封，寫信看信像重拾舊趣。這些都是在買那幾疊素雅花箋時想到的事情，若是用這樣的紙箋給人寫一封信，即使寥寥數言，也一定教人十分歡喜。



我還沒想到給誰寫信，便在花箋中選了一張試試筆墨，定心抄了一篇《心經》，先討自己歡喜。



李純恩