查小欣 - 八一漁八「全蟹宴」 | 查乜料

期待一年，海港城八一漁八的「全蟹宴」回歸了，總廚師張偉忠師傅今年精益求精，將5種矜貴揀手蟹種：正宗陽澄湖大閘蟹、阿拉斯加長腳蟹、珠海黑奄、紅花蟹及大肉蟹入饌。



創新蟹三寶：芝士蟹肉焗蟹蓋，啖啖紅蟹肉配焗香車打芝士和帕瑪森芝士，鮮甜遇上濃郁，打開味蕾；蟹粉蝦多士，蟹多士用蟹粉加蝦膠，配原隻鮮蝦和蟹粉，鮮香；潮式生炸蟹棗，腐皮裹馬蹄、蟹肉及刺身級蝦仁，炸至鬆軟多汁。



雙酒微醺奄仔蟹，爆膏奄仔蟹，用30年紹興酒加韓國頂級黃酒，醃製24小時，蟹肉盡滿酒香，蟹肉細嫩，蟹膏滑口，伴醋珠及爽脆薑絲，中和寒性，成為最新至愛。



清蒸陽澄湖大閘蟹，6両爆膏公蟹，簡單清蒸，蟹香鮮到暈。



濃湯蟹粉小籠包，濃湯用十數斤花蟹及老母雞熬製8小時，濃稠厚醇，盛滿蟹粉小籠包脹卜卜到漏出蟹油。



砂朥越白胡椒焗阿拉斯加長腳蟹，用砂鍋烹調，白胡椒香氣融入濃汁中，完美保留蟹肉鮮甜。



星洲辣椒蟹肉球配蒜茸牛油法包，辣椒蟹肉球，用疏疏蟹肉疊成，濃湯鮮甜香辣交織，配香蒜牛油法包，中菜西吃。



蟹皇拌稻庭麵，鮮拆陽澄湖大閘蟹蟹肉和蟹粉，精煉蟹油會濃湯，匠心炒製成蟹皇，配柔韌日本稻庭烏冬，極致。



薑茶湯丸拼蟹肉酥餅，大閘蟹蟹肉、五花腩肉茉作餡料，肉質水份足，口感酥脆，伴微溫薑茶湯圓，鹹配甜，有心思。



查小欣

