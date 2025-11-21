Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

七仙羽 - 速查命表 選適合方位居住 | 七仙語

七仙羽
2025-11-21 02:00 HKT
　　站在屋內中心點，面向大門，面向的方位便是「向」，而與「向」相對的方位便是「坐」。例如，大門向西，則家宅為坐東向西；大門向東，則家宅坐西向東。

　　到底哪個方位旺你？用年份計算出你是甚麼命卦，分東四命及西四命兩種，就選擇適合你命卦的風水房屋。

　　東四命的吉方為震、巽、坎、離四個方位。東四命的人應居住於對應的「東四宅」—坐東向西（震宅）、坐東南朝西北（巽宅）、坐南朝北（離宅）或坐北朝南（坎宅），這樣「宅命相配」才會順利。

　　西四宅分別是：乾宅（坐西北向東南）、兌宅（坐西向東）、艮宅（坐東北向西南）、坤宅（坐西南向東北）。

　　如何判斷東四命、西四命？

　　可根據出生年份計算：

　　男命計算公式：（100-出生年份÷9），求餘數。註︰例如1981年出生，出生年份是81。

　　女命計算公式：（出生年份-4）÷ 9，求餘數。註︰例如1981年出生，出生年份是81。

　　1、3、4、9（或0）=東四命

　　2、5、6、7、8=西四命

　　1坎、2坤、3震、4巽、5黃、6乾、7兌、8艮、9（或0）離

　　例如1980年男命，是2坤、女命是4巽、1981年男命是1坎，女命是8艮，以此類推。

七仙羽

七仙羽 - 五行屬木者 不宜放木製品 | 七仙語
　　黃小姐經常頭痛，而且長期失眠，看了很多醫生，都找不到原因，她叫我去她的家，看看會否發現不妥。 　　黃小姐的家居設計，以東南亞風格為主，都是木製家品，包括木象、木盆、木製人像雕塑、木製刀劍、木製佛像頭等。 　　我跟黃小姐說，她的肝膽不太好，要小心。黃小姐覺得很奇怪，問本師傅怎麼知道？我即解釋，你家居擺設太多木了，你五行屬木，已經有木，但家中又放太多木，一個好的命運要平衡，但你家太多木
2025-11-14 02:00 HKT
七仙語