七仙羽 - 速查命表 選適合方位居住 | 七仙語

站在屋內中心點，面向大門，面向的方位便是「向」，而與「向」相對的方位便是「坐」。例如，大門向西，則家宅為坐東向西；大門向東，則家宅坐西向東。



到底哪個方位旺你？用年份計算出你是甚麼命卦，分東四命及西四命兩種，就選擇適合你命卦的風水房屋。



東四命的吉方為震、巽、坎、離四個方位。東四命的人應居住於對應的「東四宅」—坐東向西（震宅）、坐東南朝西北（巽宅）、坐南朝北（離宅）或坐北朝南（坎宅），這樣「宅命相配」才會順利。



西四宅分別是：乾宅（坐西北向東南）、兌宅（坐西向東）、艮宅（坐東北向西南）、坤宅（坐西南向東北）。



如何判斷東四命、西四命？



可根據出生年份計算：



男命計算公式：（100-出生年份÷9），求餘數。註︰例如1981年出生，出生年份是81。



女命計算公式：（出生年份-4）÷ 9，求餘數。註︰例如1981年出生，出生年份是81。



1、3、4、9（或0）=東四命



2、5、6、7、8=西四命



1坎、2坤、3震、4巽、5黃、6乾、7兌、8艮、9（或0）離



例如1980年男命，是2坤、女命是4巽、1981年男命是1坎，女命是8艮，以此類推。



七仙羽