Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁 - 40歲的冒險 | 九宮格

九宮格
九宮格
郭志仁
2025-11-21 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　如果有一日，你40歲左右，正靠在梳化上，半瞇着眼讓另一半替你撩耳仔，一派悠然，忽然開口跟她說：「我想重新讀書，轉行做機師。」你估計她會怎樣反應？ 

　　今年4月，我隨香港國際航空學院前往美國一個名為雷丁（Redding）的小鎮，從三藩市機場開車，大約4小時。這地方名氣不大，連不少美國人也未曾去過。雷丁以退休與釣魚聞名，是個遠離繁囂、適合專心讀書學習的地方。 

　　此行的目的，是親身了解「見習機師培訓課程」。我隨導師與學員一同前往機場，觀摩他們的飛行訓練，亦走訪宿舍，更見證他們完成課程迎來畢業的一刻。學員每日都身穿整齊制服，提着電腦做筆記，神情專注認真得可愛。  

　　其中一位40歲學員鄧俊偉，最近成為不少傳媒報道的焦點。他本身是教車師傅，早前決定為夢想一博，辭職後自資80多萬報名飛行課程。完成一連串嚴格的考核，再飛到雷丁進行飛行訓練，今日已經是香港快運航空二副機長。 

　　美國畢業禮當日，看到他太太到場支持，場面溫馨。在40歲辭去穩定工作的那一刻，意味着面對經濟壓力、生活調整以及未來的種種不確定。而幸運的是，另一半選擇在身旁全力支持，陪伴他走向未知，而不是叫他收起夢想、腳踏實地。 

　　多謝每一位願意守在場邊的人，夢想，也需要有人守護。

　　「那些你很冒險的夢，我陪你去瘋。」林俊傑——《那些你很冒險的夢》

郭志仁

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
《孤男寡女》劇照。
郭志仁 - I NEED YOU | 九宮格
　　考考大家，2000年的經典辦公室愛情電影《孤男寡女》，英文片名是？答案是Needing You。片尾一幕，劉德華在碼頭試圖追回鄭秀文，在木板上親手寫下的，也不是I Love You，而是I Need You。原來，鄭秀文早在御守上已寫下同一句話。 &nbsp; 　　上星期，一對情侶理性地談論是否分開。男生對女朋友說：「我真係好需要你。」女生眼泛淚光：「聽到好感動，我希望你永遠都需要我。」
2025-11-14 02:00 HKT
九宮格