郭志仁 - 40歲的冒險 | 九宮格

如果有一日，你40歲左右，正靠在梳化上，半瞇着眼讓另一半替你撩耳仔，一派悠然，忽然開口跟她說：「我想重新讀書，轉行做機師。」你估計她會怎樣反應？



今年4月，我隨香港國際航空學院前往美國一個名為雷丁（Redding）的小鎮，從三藩市機場開車，大約4小時。這地方名氣不大，連不少美國人也未曾去過。雷丁以退休與釣魚聞名，是個遠離繁囂、適合專心讀書學習的地方。



此行的目的，是親身了解「見習機師培訓課程」。我隨導師與學員一同前往機場，觀摩他們的飛行訓練，亦走訪宿舍，更見證他們完成課程迎來畢業的一刻。學員每日都身穿整齊制服，提着電腦做筆記，神情專注認真得可愛。



其中一位40歲學員鄧俊偉，最近成為不少傳媒報道的焦點。他本身是教車師傅，早前決定為夢想一博，辭職後自資80多萬報名飛行課程。完成一連串嚴格的考核，再飛到雷丁進行飛行訓練，今日已經是香港快運航空二副機長。



美國畢業禮當日，看到他太太到場支持，場面溫馨。在40歲辭去穩定工作的那一刻，意味着面對經濟壓力、生活調整以及未來的種種不確定。而幸運的是，另一半選擇在身旁全力支持，陪伴他走向未知，而不是叫他收起夢想、腳踏實地。



多謝每一位願意守在場邊的人，夢想，也需要有人守護。



「那些你很冒險的夢，我陪你去瘋。」林俊傑——《那些你很冒險的夢》



郭志仁