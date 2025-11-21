KellyChu - 多個廚師會屯門冷風中送暖 朝派飯盒晚筵開38席行善 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港幾大著名廚師協會組織一直非常支持慈善活動，已連續十多年參與「鄰舍輔導會」於不同地區及院舍舉辦的義廚活動。日前，包括香港中廚師協會、群生飲食技術人員協會、愛心義廚行、惺惺同學會及酒店、旅遊及廚藝學院校友會大師級廚師支會，跟鄰舍輔導會的屯門區安老及康復服務部合作舉辦「興．馨愛延鄰舍盛宴」，為屯門區照顧者網絡會員、服務使用者及其家屬，送上600份愛心午餐飯盒及38席慈善晚宴。  

　　四大廚師會會長親自率領會員參與善舉，一班義廚在活動當日更是早早開工，於中午先行炮製600個美味兩餸午餐飯盒，再準備晚上於屯門大興邨球場舉行的慈善晚宴，當中佳餚包括：高山菜獅子頭、去骨沙薑雞、瑤柱扒瓜脯、蒜蓉粉絲蒸斑球、福建炒飯……雖則開席前半小時下起毛毛雨，雨越落越大，幸好在大半個小時後雨就停了，天公造美，令活動得以順利舉行。

　　各位義廚出心出錢又出力，個個都跟公司申請休假一天，即使天雨亦無阻熱情，善心滿滿，為屯門社區添上暖意。

KellyChu
 

鄰舍輔導會女代表（中）頒發感謝狀予4個廚師會會長。左起：劉達峰、江肇祺、許美德及黃隆滔。
鄰舍輔導會女代表（中）頒發感謝狀予4個廚師會會長。左起：劉達峰、江肇祺、許美德及黃隆滔。
