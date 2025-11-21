Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮應謙 - 粉紅色褲子的勇氣 | 花樣男教授

花樣男教授
花樣男教授
馮應謙
2025-11-21 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　之前我買了一條粉紅色oversized長褲，特地等到離開香港、去到度假勝地海南省陵水，才配合環境去沙灘行走。在香港，我一直沒穿過粉紅色褲子，不是因為不敢穿，而是平日在大學校園裏走來走去，總覺得不太合適。學者始終不想太過招搖，尤其在這個對性別還有深厚刻板印象的社會。無論中西文化，現在粉紅色都好像跟男性完全拉不上關係。

　　但回看歷史其實並非如此。二十世紀以前，粉紅色曾是男性的顏色，藍色反而屬於女性。在歐洲博物館看油畫，經常見到男性貴族穿着粉紅色的時尚服飾。不過，二戰期間希特拉用粉紅色倒三角標示男同志囚犯，戰後粉紅色又被商業化，變成女性時尚的代表。看Barbie電影就能感受到這個轉變，男性似乎只能與藍色掛鈎，跟粉紅色的距離越來越遠。

　　現在，喜歡粉紅色的男士，只能用一些很「巧妙」的方式搭配，例如西裝內穿粉紅色襯衫，或灰色九分褲下露出一雙粉紅色襪子，但總覺得這種搭配像在偷偷摸摸。

　　我真的希望，喜歡粉紅色的男士可以像我一樣，大膽地穿上一條粉紅色長褲，在商場裏大搖大擺地逛街。其實很簡單，上身配一件鬆身白色T恤，或者淡藍色、灰色冷衫，下身就是粉紅色長褲，絕對是好看的組合。勇敢一點，穿出自己的顏色。

馮應謙

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
馮應謙 - 童顏針初體驗 | 花樣男教授
　　身邊總有些愛美的朋友去打Botox，我每次都說自己不是明星，沒必要去打，再加上聽說長期打Botox會有面癱或表情僵硬的風險，心裏其實有點怕。後來，PLLA（聚左旋乳酸）出現了，也就是大家常說的「童顏針」，它多少改變了我對醫美的看法。PLLA不同於一般的皮膚「填充劑」，注射後會被身體吸收，透過刺激皮膚深層膠原蛋白增生，長期副作用相對較少。不過，說到底我還是不敢去嘗試。PLLA需要專業醫生操作，一
2025-11-14 02:00 HKT
花樣男教授