馮應謙 - 粉紅色褲子的勇氣 | 花樣男教授

之前我買了一條粉紅色oversized長褲，特地等到離開香港、去到度假勝地海南省陵水，才配合環境去沙灘行走。在香港，我一直沒穿過粉紅色褲子，不是因為不敢穿，而是平日在大學校園裏走來走去，總覺得不太合適。學者始終不想太過招搖，尤其在這個對性別還有深厚刻板印象的社會。無論中西文化，現在粉紅色都好像跟男性完全拉不上關係。



但回看歷史其實並非如此。二十世紀以前，粉紅色曾是男性的顏色，藍色反而屬於女性。在歐洲博物館看油畫，經常見到男性貴族穿着粉紅色的時尚服飾。不過，二戰期間希特拉用粉紅色倒三角標示男同志囚犯，戰後粉紅色又被商業化，變成女性時尚的代表。看Barbie電影就能感受到這個轉變，男性似乎只能與藍色掛鈎，跟粉紅色的距離越來越遠。



現在，喜歡粉紅色的男士，只能用一些很「巧妙」的方式搭配，例如西裝內穿粉紅色襯衫，或灰色九分褲下露出一雙粉紅色襪子，但總覺得這種搭配像在偷偷摸摸。



我真的希望，喜歡粉紅色的男士可以像我一樣，大膽地穿上一條粉紅色長褲，在商場裏大搖大擺地逛街。其實很簡單，上身配一件鬆身白色T恤，或者淡藍色、灰色冷衫，下身就是粉紅色長褲，絕對是好看的組合。勇敢一點，穿出自己的顏色。



馮應謙