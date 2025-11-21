Titus - 獨一無二 | 錶奇立異

我曾經說過，錶面，是手錶的靈魂，因為一望手錶，第一眼便會望到錶面。較獨特或稀有的錶面吸引更多人的目光，例如，Tiffany Blue顏色錶面的手錶，不論是Rolex或Patek Philippe，都非常受追捧。更特別的有不同的石面，手繪琺瑯面，貝殼面等等，這些都是在市面上價值較高的。出奇的是，還不到4年前，貝殼面反而不多人揀選，可能有人覺得「老土」或是成本問題吧。



手錶市場每天在變，今天，勞力士貝殼面已經是「mission impossible」了。這麼大的轉變，我認為主要是3個原因：第一，自從勞力士在2020年推出了「五色戰隊」Oyster Perpetual，市場對錶面關注多了。第二，這兩年極速增長的獨立品牌及迷你品牌令市面上多了很多創新的錶面，令收藏家對特別表面的接受度提升了。第三，最後，貝殼面因其天然的特殊性，成為獨一無二的選擇，每一個貝殼的錶面都有自己獨特的紋理，無法複製。光線在其表面變幻，折射出粉色、白色，甚至藍綠或銀灰。而且，當光線打在錶盤上，隨角度流轉，映出淡粉與白，時而幻化成藍綠或銀灰，視覺層次極深。



今個星期，我終於買下了人生第一隻貝殼面手錶，雖然不是甚麼昂貴的名錶，但對我來說，這是一隻物超所值的收藏。平時不買二手中古錶的我，今次踏出了舒適圈，買了一隻約60歲的Credor。Credor是精工在1974年開始的奢侈品牌，所以Credor的物料創意，選擇的這款手錶以貝殼面為主，加上一些黃金點綴，讓整隻錶散發出貴氣。即使經歷了60年，錶面的光澤依然亮麗如新。



貝殼本身脆薄，稍有不慎便可能破裂，製造過程必須以極高精度將其切割、打磨，並確保能穩定嵌入錶殼。所以，迷人的貝殼要放在表面上實在是不容易的。



在這個追求創新與可持續性的時代，我的新錶提醒我們，最經得起時間考驗的，往往並非科技或新材料，而是大自然所孕育的自然之美。大家都可以留意一下這個獨一無二的表面物料，選一隻屬於你自己的收藏吧！



Titus