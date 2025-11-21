林靖風 - 江俊雅作品《腳》 | 優雅以後

一隻鳥左右擺動着頸部，探看剛下班回家的女子。她把身上的衣物都褪去，高跟鞋則成為在空中盤旋的候鳥。赤裸的腳掌試探家中地板的溫度，讓本來緊繃的足弓逐漸適應地上從容的地毯。女子就如木盒內被壓抑的芭蕾舞者，守候着盒子再次被掀開的一刻，才能重新伸展身軀，然後隨着音樂轉動。音樂盒每一次被打開的瞬間，都會讓窗外的星光映入，在夜空留下簾幕般的紋理，牽引着綿延的山巒與月光。擁有自由的鳥看守着只屬於女子的私密空間，阻隔外在世界的糾纏與爭執—牠首次意識到原來人類也可以飛翔。



藝術家區凱琳、范欣、馮凱珊、香建峰、江俊雅、李婷婷、苗瀚文、莫鎧靖、鄧啟耀、謝俊昇及阮家儀於藝倡沙龍的聯展「意境當代」，各自以直接或間接的作品回應香港水墨畫家呂壽琨突破傳統的精神。江俊雅在作品《腳揈揈》中，糅合了墨於塑膠彩及彩色鉛筆為主的畫面裏，讓滲透於木板上的水墨紋理，自然地融合在夜空和家具的描繪之中，整個畫面宛如被一層紗綢所覆蓋。村上春樹在《城與不確定的牆》中寫道：「我多麼強烈地想要進到那座城，想去那裏見真正的妳。」人總是無法擁有自己強烈渴求的事物，只有在不再追尋的時刻，它才會在隱約的半空中披着夜幕飛行。



林靖風