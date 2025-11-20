馮程淑儀 - 西九碼頭與「西九渡輪」 開拓旅遊新體驗 | WestK 留聲機

西九三面環海，訪客可於西九海濱飽覽180度的維港美景。西九管理局一直致力提升文化區的通達性，我們深信加強水路交通服務不僅可改善西九與各區的連繫，更可為訪客帶來全新的旅遊體驗。上星期五，萬眾期待的西九碼頭終於開幕，連接西九和中環的「西九渡輪」亦正式投入服務，船程僅8分鐘，每30分鐘一班。首個周末已有超過7000名乘客及約1400隻寵物乘搭西九渡輪，反映新航線深受市民、旅客及寵主歡迎。



新落成的「西九碼頭」（WestK Quay）位於M+對開海濱，距離M+、藝術公園與將於明年落成的西九演藝中心只有一兩分鐘路程。「西九碼頭」是由西九管理局管理的公眾碼頭，有工作人員當值，亦設有長者友善和暢達設施，整體設計十分配合文化區的氛圍。



西九一直受寵主歡迎，但礙於目前陸上公共交通工具的限制，很多寵主要自行駕車或乘搭的士到西九。故此，我們將「西九渡輪」定位為寵物友善的交通工具。寵主只須以寵物袋、寵物車或用帶牽引佩帶口罩的寵物，便可輕鬆直達西九。



西九碼頭除了是公共交通基建，亦為推動海上旅遊提供新機遇。我們正致力將WestK Quay打造成一個如新加坡克拉碼頭（Clarke Quay）般充滿活力的旅遊地標。我之前到過日本福岡，見到當地的「屋台」排檔吸引了不少遊客光顧，所以提出在西九碼頭開設排檔式的餐飲設施，希望將西九碼頭打造成為一個可以放鬆、消閒、打卡及享受美食和美景的全新活力海濱地帶，訪客可以在WestK Quay悠閒地看日落、Happy Hour，之後坐船過海回家。



西九渡輪正式運作數天，反應之熱烈遠勝預期，我們會檢視並優化排隊、上落客以及船隻調配等安排。我們期待在今年的聖誕及新年，西九渡輪可接載更多訪客往返西九和港島。香港繼有「落日飛車」美譽的觀光巴士後，再增添一個西九「落日渡輪」品牌。下月起，碼頭亦會開放給符合要求的私人船隻預約使用，相信有助旅遊業界靈活安排遊覽維港的行程，亦可與西九博物館展覽、表演藝術節目及餐飲設施結合，豐富旅客體驗。



馮程淑儀