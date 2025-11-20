Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘雄威 - 為甚麼要洗牙？

乳齒童時
乳齒童時
潘雄威
2025-11-20 02:00 HKT
　　牙齒表面的污漬及沒有接觸牙肉的牙石，對牙齒本身是沒有直接傷害的，只是不雅觀。有些喜歡喝濃茶及咖啡的人牙齒會有漬，這些深色污漬很薄，一般不會對牙齒產生結構性的問題，就算變厚了，也只是一層好像傳統指甲油厚度的薄膜，表面不會太粗糙，不容易藏細菌。

　　我在大學讀書的時候，有一位英國牙周病教授說，牙石不一定要洗走，其實他指的牙石是在牙冠表面沒有接觸到牙肉的牙石。

　　牙科醫生常常鼓勵病人要有定期檢查牙齒的習慣，其實很少人定期檢查牙齒的時候不洗牙，原因好簡單，牙科醫生若單單檢查牙齒，很多時會遺漏隱藏的牙患，因為這些隱藏牙患會被牙石及牙菌膜遮蔽。

　　洗牙是由牙科醫生或牙科衞生員處理的專業清潔程序，它包括清除牙齒上的牙菌膜、牙漬及牙石，特別是牙肉邊線以下，這些地方是平日刷牙，甚至使用牙線及牙縫刷也難以觸及的位置。

　　我喜歡自己親自替病人洗牙，因為當我用超音波儀器將牙石清除，加上儀器噴射出來的水將所有污垢及牙血沖走後，讓我能清楚看到每隻牙齒的每一個細微位置，甚至非常隱藏的部位，也能仔細檢查到，這樣我就有信心同病人講，你的牙齒沒有問題，下次檢查再見啦！

　　假設每6個月洗一次牙，若病人不知道哪個部位遺漏了沒有徹底清潔，也不懂得如何去做，就算牙齒洗到乾乾淨淨，過了幾日牙菌膜又重新積聚，問題其實沒有解決到，過了一段時間，牙齒及牙肉問題就會惡化，發現時已經太遲了。所以要找一個洗牙時告訴你哪個地方有問題，又教你處理的牙科醫生，不要找一個洗牙技術高超的技術員！

潘雄威

