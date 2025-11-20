何重恩 - 世界品牌路、跨年演講 | 重中之重

當全城目光都專注在12月7日的立法會選舉，另一場年度品牌盛事已鐵定南遷到香港舉行。第三屆世界品牌路、跨年演講（2025年）將移師到香港文化中心2026年1月4日啟幕。這一由國際品牌科學院主辦、鳳凰衛視全球直播的年度品牌盛事，此前已在北京水立方成功舉辦兩屆，是次首度落戶香港，標誌着這一高端對話平台開啟了融合國際視野與中華文化的戰略升級。



本屆活動以「品牌與文化的深度融合」為核心主題，積極響應國家「十四五」規劃提出的「實施品牌提升行動」。活動旨在推動中國品牌從產品輸出向價值輸出轉型升級，讓品牌出海成為傳播中華優秀傳統文化、審美情趣和現代化生活方式的重要載體。舞蹈詩劇《只此青綠》隨大會再度來港表演，藝術融合在演講會中，生動地展現文化賦能品牌全球化的創新路徑。



選址香港具有重要戰略意義。活動將充分發揮香港國際化優勢，助力構建「全球品牌中心」定位，推動中國品牌戰略從「本土化運營」向「全球化智庫支撐」邁進。全球僅設的九個品牌講述席位中，香港地區將爭取到兩席。本屆活動將匯聚本港政商領袖、內地省市領導及品牌負責人，通過高端對話與全球連線，共同探討中國品牌全球化發展的新機遇與新路徑，為提升中國品牌在世界舞台的話語權貢獻智慧力量。這場立足香港、輻射全球的品牌盛會，必將成為中國品牌走向世界的重要里程碑。



何重恩