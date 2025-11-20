KellyChu - 旅發局單車節11•30開踩 逾6000健兒馳騁橋隧 | Executive日記

車手風馳電掣、馳騁公路，咁熱血嘅比賽點可以唔去撐場？由旅發局主辦嘅「新鴻基地產香港單車節」將於本月30日舉行，係全港最大型嘅單車盛事，今屆有逾6000位車手參加「四隧三橋」同「二隧二橋」兩個非競賽項目，仲有150位精英選手出戰挑戰賽。值得留意嘅係，今年賽道更長、地形更複雜，仲首次踩出尖沙咀，玩味十足！



今年挑戰賽「二隧二橋」路線同坡度都大升級，跨越長青隧道、汀九橋、南區隧道同昂船洲大橋，對專業車手嚟講都好高難度。上屆男子公開組冠軍葉承羲今年迎戰全新賽道，而佢回歸嘅理由好簡單，就係「鍾意挑戰」。佢話，平時冇可能踩單車入隧道、上大橋，今次終於可以親身體驗，新路線充滿未知，正正係最大嘅吸引力。



講到新賽道，佢笑言賽道變化大、節奏快，例如「破風位」汀九橋同昂船洲大橋風勢強，考驗車隊隊形同戰術；青沙公路上西九龍公路嘅地勢起伏，係主將發力嘅「爬坡地獄」，亦係拉開距離嘅最好時機；至於佐敦道天橋最後500米，更加係衝線嘅臨門一腳，主將會喺隊友全力護航下作最後衝刺，爭奪冠軍嘅最終榮耀。



葉承羲將會同上年冠軍隊友再度合作，相信難唔到默契十足嘅佢哋。他又大讚新路線，呢條路線唔單止啱本地車手，仲完美展現到香港嘅地理特點同城市魅力，令世界級高手感受香港賽道獨一無二嘅魅力。講到咁，Kelly冇理由唔親身支持，一睹車手風姿，等我哋拭目以待冠軍花落誰家！



葉承羲讚新路線展現到香港嘅地理特點。