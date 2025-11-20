李純恩 - 降溫了 | 好好過日子

天氣終於涼了，香港天氣一涼，天氣報告裏很容易就出現了「寒冷」這個詞。一見到「寒冷」，雖然氣溫還有十多度，也感到有了寒意，這就覺得一個夏天蓋下來的冷氣被不夠用了，馬上取出了冬天的羽絨被，晚上蓋着睡覺，感覺就「大約在冬季」了。



冷空氣總是從北方來的，先是長江以北寒冷，然後江南也冷了。每次只要聽說上海降溫，沒多久也就冷到了香港。前些年香港降溫的時候忽發奇想畫了兩張香港雪景，取名為「北方來的冷空氣」。後來其中一張被拍賣行拿去拍賣，說這個名字意頭不好，將之改成了「送香港一場瑞雪」，果然賣了個好價錢，只是不知是因為名字好，還是畫好。



這天日本北海道也有氣溫急降預報，翌日的最高溫度會由前一天的14度驟降至2度。這陣子日本鬧熊患，大黑熊在各地亂竄，搞得人心惶惶。如今天氣真正冷了，熊們也該冬眠了，熊出沒減少，當地居民也可以暫時鬆一口氣，在雪地裏走走也少一份與熊偶遇的擔心。



躺在床上，身上蓋着羽絨被的時候忽然想到小時候在上海冬天蓋着厚棉被睡覺，由於天實在冷，睡覺的時候總是把頭鑽進被子裏。這時候如果燈還亮着的話，燈光會透進被子，被子舊了，裏面的棉絮分布得已經很鬆散，躲在被子裏隔着透進來的光張看，分布不勻的棉絮構成的光影，就像白天看天上的雲那樣有各種各樣的圖案，有貓有狗，有孫悟空有豬八戒，心裏想到的，看起來都像，溫暖的被窩裏像一個萬花筒小世界，看着看着，就睡着了。想到這裏，我又忍不住把頭鑽進了羽絨被，迎着燈光處張看，竟然也有同樣效果，於是悶頭看了起來，越看越有趣，只是差點熱昏過去。



李純恩