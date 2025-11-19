小董 - 黑木耳的秘密 | 輕鬆養生

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-19 02:00 HKT
　　這兩天終於感受到冬天的來臨，電郵中不乏查詢周身骨痛的讀者，夾雜了一篇頗長的文章，細閱後原來是擔心自己心臟血管疾病的病人。他提出的問題很值得跟大家分享：每天都吃一大碗黑木耳有效預防心臟病嗎？黑木耳跟白背黑木耳那一種較好？真的有科學依據嗎？

　　首先，小董早在10年前已經開始有吃黑木耳的習慣，但每星期只吃一次至兩次，不會天天吃、日日吃，就算是患有高膽固醇、動脈硬化等也只需一星期吃兩餐。西方醫藥的研究證實，經常食用黑木耳，會使血液黏稠度降低，它含有多達9種的抗凝血物質，與洋蔥、大蒜等辛香料類似，能有效預防或溶解血栓，緩和冠狀動脈粥樣硬化，並有抗膽固醇、甘油三酯，而脂蛋白、纖維和鈣質在動脈內膜上有沉積之作用，並有抗血小板凝集於血管壁之功能，因而能阻止動脈內膜增厚、管壁硬化或鈣化，並對血液有抗凝、改善高血壓之功效等。故此，吃黑木耳是有助改善心血管問題且十分有效。

　　小董這10年由運動健將變成大胖豬，在診症房一坐便是10個鐘，膽固醇始終穩定在低水平，全靠服用優質黑木耳。我吃的是青藏高原的黑木耳，無污染、高抗氧化，清香脆肉，因為我很討厭一般市面上的黑木耳有股臭化學物質味，跟青藏的品質有天淵之別！

　　挑黑木耳不要買全黑亮麗的貨，大多是染色的，要買灰瓦色的才是天然之品。白背木耳是大塊的木耳，很多都經過「造手」，故價格也比較便宜，不建議購買，挑小型的較純正。黑木耳內，其鈣質含量是肉類的30~70倍，鐵質比肉類更高達100倍之多，因此不失為所有女性和一般民眾補充鈣、鐵等營養素的最佳選擇，野生的黑木耳防癌、抗癌更有效，靜靜告訴你們，黑木耳12克煲草決明8克半小時，能更有效地分解體內脂肪哩！如欲購買青藏高原野生小黑木耳，請電2338-9090。

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

