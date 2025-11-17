盧健生 - 完勝 | 跨晒界

筆者到美國出差，原計劃早上5點多到紐約，轉8點多航班飛亞特蘭大，與客戶午飯開會，傍晚飛回紐約過夜，第二天去費城見另一客戶。出發前得知，因聯邦政府停擺，空管缺勤，當地不少航班被逼取消，心裏已有不祥之兆。



乘坐國泰凌晨3點多起飛航班，飛行近15小時，於當地時間早上5點多，準時到達甘迺迪國際機場。下飛機後一邊排隊入境，一邊用手機查航班動態，不出所料，飛亞特蘭大航班被取消，馬上聯絡Trip.com客服，嘗試改簽。排隊一個小時，才辦理完入境手續，Trip.com客服告知，改簽不了當天其他航班（原因是需要疏導前幾天取消航班積壓的旅客），要不改簽一兩天之後航班，要不退票，我果斷選擇了退票。然後一邊通知客戶改為視像會議，一邊叫車去酒店。



用Lyft和Uber分別試了試，再次證明Lyft比較便宜，反正接單的司機和車，本身也接Uber，所以服務其實一樣的。到達酒店，因為未到下午3點入住時間，房間沒準備好，不過因為我是酒店高級會員，等了一個多小時，前台職員便優先給我安排辦理入住，這是作為忠誠顧客的福利。梳洗一番後，到附近越南餐廳吃碗牛肉湯粉Pho作午餐，然後回酒店跟客戶視像會議。會議結束後，用Amtrak火車App購買第二天去費城的來回火車票。



費城位於賓夕凡尼亞州，離曼哈頓156公里，火車車程約90分鐘，來回票價163美元，頗貴。香港西九龍高鐵去廣州南，距離142公里，車程約47分鐘，來回票價才410港元，速度及價格均完勝。



第二天早上，步行到曼哈頓市中心Penn Station，零安檢，也不用驗票，直接上車，自己找座位。開車後有稽查人員來查票，火車上有免費 WiFi，網速不錯。下車時發覺，每節車廂都配備一位職員，到站後負責打開車門，皆因車門是人手上鎖的。後來得知，這是他們工會的詭計，因為若全部改成自動，工會會員便會被解僱，當地貨運碼頭情況雷同，堅決不進行自動化。Amtrak這些火車已有多年歷史，頗為殘舊，跟我們中國的先進高鐵，完全無法比。當地朋友笑指，因為黨派之爭、立法、預算等問題，美國可能在未來一段長時間內，都不會有高鐵開通。



幾十年前我初到美國，覺得當地高速公路機場鐵路等基建設施，對比當時中國，頗為先進，今時今日，中國完勝。



視覺科技CEO

盧健生