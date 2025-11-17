朱小新 - 二次安檢（一） | 北漂見聞

經常北上的港人，對於內地的安檢一定不會陌生。不管是地鐵、火車或機場，入閘或進入大門前，人必須通過一道安檢門，而隨身包裹無論大細則均要過機。



該措施始於2008年北京奧運會前夕，目的在於加強當地地鐵安保。誰料其後卻一發不可收拾，在全國各地的地鐵站開始推行，隨後擴展至火車站及機場的大門口，逐漸成為當局「維穩」的常規動作。



安檢的有效性姑且不談，但其對日常交通出行效率的影響卻顯而易見。尤其是人流高峰時期，地鐵入閘、火車進站都要用多幾倍甚至幾十倍時間；為了排除危險，讓所有乘客擠塞在閘口，排成長長的人龍等待安檢，又帶來了新的安全隱患。因此，坊間對安檢是否有必要一直存疑。



有意思的是，不知從何時起，內地許多火車站逐漸開始實行「二次安檢」。即乘車在已完成首次安檢並進入火車站後，於臨上車前在檢票口被要求再次接受安檢。例如，近期正在大灣區如火如荼進行的第十五屆全運會，筆者近期前往高鐵站時就發現，期間所有前往廣州和深圳的列車，都實行了該做法，前往兩地的乘客不得不用上比原本更多的時間才能順利上車。



據筆者觀察，「二次安檢」最初被用於在特定時期進入特定目的地，例如每年「全國兩會」期間前往北京，或夏季前往秦皇島（中共高級幹部每年會在當地的北戴河舉行非正式會議）的列車，以配合非常時期特殊安保需要。然而，這種「非常措施」似乎亦變得越來越「平常」，每逢有重大活動都會採取，例如2022年北京冬奧、2023年西安中亞峰會期間等。不知未來需要「二次安檢」的名單會否越來越長？



