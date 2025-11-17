李丞責 - 風水擺設 按年調整 | 李丞責博士玄學信箱

問：李博士，我家很小，也沒有足夠預算請風水師傅來家中看風水，我自己在財位放了很多黃水晶（聽說能招財），也放了流水和財神像，但財運還是未見起色，所以想請問還有其他甚麼物品能加強財運？

如果家中未經師傅實地查看，再加上風水知識有限，最需要留意的是流年「財位」每年變動，擺設需按年份調整。今年（蛇年）正財位在西南、偏財在東南；明年馬年則改為正東及中宮。正財代表穩定收入，如打工；偏財則是投資、佣金等，應按個人收入模式選擇方位。



另外，風水並非只看流年。其實每個人的八字也有屬於自己的永久財位。例如某人八字的財位剛好落在家中北方，但該年北方是五黃病位，那麼即使是個人財位，也不適宜放流水或招財物，否則只會催旺負面氣場，容易帶來疾病、破財或壓力。



風水物品雖然講求「量」與「能量」，例如流水的水量越多，象徵財氣越聚；水晶越大，能量越強，原則上都屬於「越大越好」。但如果家中空間有限，卻放了過大或過多的物品，甚至阻礙活動空間、視覺凌亂，反而會令環境氣場變差，對財運並無益處。風水是講求整體協調的學問，不單看一件物品的作用，而是要考慮整個環境的平衡。只要擺得適量、位置正確，不貪多、不亂放，才能真正起到催運作用。



水晶本身有提升能量作用，但買回家時或帶雜氣，需先淨化；供奉財神等，如有上香或奉供，建議找宗教人士開光較為妥當。



