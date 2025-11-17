李丞責 - 風水擺設 按年調整 | 李丞責博士玄學信箱

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責博士玄學信箱
李丞責
2025-11-17 02:00 HKT
問：李博士，我家很小，也沒有足夠預算請風水師傅來家中看風水，我自己在財位放了很多黃水晶（聽說能招財），也放了流水和財神像，但財運還是未見起色，所以想請問還有其他甚麼物品能加強財運？

　　如果家中未經師傅實地查看，再加上風水知識有限，最需要留意的是流年「財位」每年變動，擺設需按年份調整。今年（蛇年）正財位在西南、偏財在東南；明年馬年則改為正東及中宮。正財代表穩定收入，如打工；偏財則是投資、佣金等，應按個人收入模式選擇方位。

　　另外，風水並非只看流年。其實每個人的八字也有屬於自己的永久財位。例如某人八字的財位剛好落在家中北方，但該年北方是五黃病位，那麼即使是個人財位，也不適宜放流水或招財物，否則只會催旺負面氣場，容易帶來疾病、破財或壓力。

　　風水物品雖然講求「量」與「能量」，例如流水的水量越多，象徵財氣越聚；水晶越大，能量越強，原則上都屬於「越大越好」。但如果家中空間有限，卻放了過大或過多的物品，甚至阻礙活動空間、視覺凌亂，反而會令環境氣場變差，對財運並無益處。風水是講求整體協調的學問，不單看一件物品的作用，而是要考慮整個環境的平衡。只要擺得適量、位置正確，不貪多、不亂放，才能真正起到催運作用。

　　水晶本身有提升能量作用，但買回家時或帶雜氣，需先淨化；供奉財神等，如有上香或奉供，建議找宗教人士開光較為妥當。

　　若想提前部署來年運勢，可參考丞責新出版的《相馬伯樂》運程書，當中詳細列出2026年流年方位、飛星吉凶及各生肖趨勢，方便讀者在家自行調整風水及選擇合適的風水物品。　　 

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責 - 雀鳥入宅 吉凶有別 | 李丞責博士玄學信箱
問：李博士，我在英國的房子屋頂有燕子築巢，請問屋頂有鳥巢對風水是否有影響？ 　　風水學認為動物對「氣場」比人類敏感。燕子極具靈性，築巢選址挑剔，必選通風好、光線足、氣場穩之地。燕子選中你家，證明該處磁場穩定，適合居住，人也自然身心安康。燕子帶「陽氣」，能帶動家宅生氣，寓意人丁興旺。 　　俗語云：「燕子不進愁家門」，燕子自古被視為吉祥的「玄鳥」，象徵富貴與家庭和睦。最著名的典故是唐代劉禹
2025-11-24 02:00 HKT
李丞責博士玄學信箱
李丞責 - 入伙拜四角 不拘於形式 | 李丞責博士玄學信箱
問：我快將搬入八鄉博愛江夏圍村的過渡房屋一人單位。由於安全理由，整個村範圍內及單位內外均嚴禁燒蚊香、點香、燒衣紙等任何明火行為。我雖然是基督徒，但也相信玄學命理。不清楚單位之前住過甚麼人，想在入伙前拜四角，但礙於禁火規定，實在不知如何是好。請問有甚麼方法可讓我住得平安順利？ 　　傳統上「拜四角」的確會燒香、燒衣紙、點蠟燭，象徵驅除陰氣、迎接新主。古代沒有電燈，自然以火代表光明與正氣；但當環境
2025-11-10 02:00 HKT
李丞責博士玄學信箱