張諾 - 經典注入新意 | 任意行

繼音樂劇《大狀王》之後，香港的藝術IP再度於上海掀起熱潮。香港芭蕾舞團特邀香港管弦樂團，聯袂在第24屆中國上海國際藝術節獻演《最後之歌》與《布蘭詩歌》兩個舞碼，前一個由胡頌威編創，我看的一場，是由卡諾意和高野陽年擔當主角，加上20多名伴舞者，芭蕾藝術注入現代舞，以巴赫多首音樂為底蘊，於舞姿間流轉詩意，展現對美永無止境的追尋，舞終，舞者走上一條樓梯，像通向至高無上的境界，令人動容。



港芭藝術總監衛承天以柯夫同名大型音樂為靈感，編創格局恢弘的《布蘭詩歌》，將中世紀的幽遠情懷與當代美學交織相融，由葉飛飛等一班傑出的芭蕾舞者，詮釋愛情的永恆與普世。香港兩大頂尖藝團強強聯手，更邀來上海音樂學院傑出歌唱家傾情獻聲，台上台下300位藝術家共譜史詩，氣象萬千。



指揮家廖國敏執棒領奏，港樂磅礴之音如潮湧動，女高音邱芷芊、男高音任勝之、男中音竇乾銘，以及上海音樂學院合唱團、上海市黃浦區青少年藝術活動中心春天少年合唱團，合唱高歌出「O Fortuna」之際，舞台光影流轉，舞影翩躚，共同為觀眾帶來了難忘的視聽饗宴。香港藝術家聯同內地精英，萃取古典精髓，重塑當代之表達，以鏗鏘有力的藝術語言，贏得滿場如雷掌聲。



近年香港芭蕾舞團以香港文化元素注入芭蕾舞劇中，經典煥發新意，既吸引本地觀眾，同時透過海外巡演，說出了富有香港特色的藝文故事。



張諾