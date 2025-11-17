Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 經典注入新意 | 任意行

任意行
任意行
張諾
2025-11-17 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　繼音樂劇《大狀王》之後，香港的藝術IP再度於上海掀起熱潮。香港芭蕾舞團特邀香港管弦樂團，聯袂在第24屆中國上海國際藝術節獻演《最後之歌》與《布蘭詩歌》兩個舞碼，前一個由胡頌威編創，我看的一場，是由卡諾意和高野陽年擔當主角，加上20多名伴舞者，芭蕾藝術注入現代舞，以巴赫多首音樂為底蘊，於舞姿間流轉詩意，展現對美永無止境的追尋，舞終，舞者走上一條樓梯，像通向至高無上的境界，令人動容。

　　港芭藝術總監衛承天以柯夫同名大型音樂為靈感，編創格局恢弘的《布蘭詩歌》，將中世紀的幽遠情懷與當代美學交織相融，由葉飛飛等一班傑出的芭蕾舞者，詮釋愛情的永恆與普世。香港兩大頂尖藝團強強聯手，更邀來上海音樂學院傑出歌唱家傾情獻聲，台上台下300位藝術家共譜史詩，氣象萬千。

　　指揮家廖國敏執棒領奏，港樂磅礴之音如潮湧動，女高音邱芷芊、男高音任勝之、男中音竇乾銘，以及上海音樂學院合唱團、上海市黃浦區青少年藝術活動中心春天少年合唱團，合唱高歌出「O Fortuna」之際，舞台光影流轉，舞影翩躚，共同為觀眾帶來了難忘的視聽饗宴。香港藝術家聯同內地精英，萃取古典精髓，重塑當代之表達，以鏗鏘有力的藝術語言，贏得滿場如雷掌聲。

　　近年香港芭蕾舞團以香港文化元素注入芭蕾舞劇中，經典煥發新意，既吸引本地觀眾，同時透過海外巡演，說出了富有香港特色的藝文故事。

張諾

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
張諾 - 上海本幫菜 | 任意行
　　短遊上海，下榻前灘酒店，回港前有一個上午空檔，太古里到處是遊人，放棄重遊。問酒店服務員，周邊有老街嗎？她說離太古里一個地鐵站的三林，有一條老街。 　　三林老街是一條承載着千年歷史的文脈古街，由北宋末年移民依水而建，老街上的「聖堂」、「楊家牆門」等古建築，以及傳統的「白牆黛瓦、馬頭牆」民居，至今仍靜靜訴說着往昔的繁華。 　　上網找資料，方知對許多食客而言，三林老街的魅力，在於它是上海
2025-11-19 02:00 HKT
任意行
張諾 - 活得真誠 | 任意行
　　《Stay True保持真誠》不僅是一本獲得普立茲自傳文學獎的作品，更是台裔美國作家徐華對青春、友誼與文化認同的剖白。他以簡潔清新的筆觸，勾勒出90年代美國大學生活的風貌，當時的流行文化，以及在悲劇中尋找意義的成長過程。 　　故事以徐華在加州柏克萊大學的歲月展開，記錄了他與日裔美籍好友賢二兩人看似不可能、卻深刻真摯的友誼。徐華是熱愛獨立音樂、喜歡製作小誌和錄音帶的文青；賢二則是穿A&am
2025-11-14 02:00 HKT
任意行