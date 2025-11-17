李純恩 - 半日尖沙咀 | 好好過日子

我用開的長焦距鏡頭為400mm，一般來說夠了，但有時候又略嫌不夠，想買一支焦距再長些的鏡頭，這天便去了尖沙咀金巴利道的「照相館」找昌哥。



「照相館」是行內著名的攝影器材店，老闆昌哥又是幾十年老友，但凡想添些甚麼攝影器材，只要告訴他，他都能幫你弄到，所以在「照相館」裏經常會遇到同道朋友。有一次去，周潤發正在試鏡頭，發哥馬上叫我坐端正了拍照，即拍即晒照片，簽了名送我，便得了一份不期而遇的禮物。這天昌哥聽說我想再買一支長鏡，便提議不如買支增距鏡，體積小巧，價錢又相宜，拍出照片效果也不差。這種專業意見當然要聽，於是買了一支小巧的增距鏡，裝上之後400mm的鏡頭變了600mm，果然好用。



從「照相館」出來，電話響，原來我家大婆也在尖沙咀。便一起去半島酒店大堂喝下午茶。到了半島，大堂熙熙攘攘都是人，下午茶客排大隊等位。這種盛況似乎許久未見了，見了令人高興。入座後叫了咖啡叫了scone，慢慢吃喝。一會音樂響起，現場樂隊按時在大堂閣樓奏樂，氣氛熱鬧卻不嘈雜，聽得清同桌人的輕聲細語。這便是在半島喝咖啡的舒服之處。



喝完咖啡出來天色已暗，離晚飯時間卻還早了一些，便在北京道和海防道之間的橫街小巷中閒逛，東看西看，逛到海港城，進去window shopping了一陣，走到海運大廈樓下的「一幻」，吃了碗濃郁的蝦湯拉麵當晚飯，然後坐天星小輪過海。這晚多雲，但雲都在高處，太平山頭都能看到，眼前維港兩岸燈火清明燦爛，高樓大廈亮晶晶高高低低好似齊齊鑲在玻璃幕上，倒映得海面流光溢彩，忽爾兩艘亮着燈的紅帆船駛進畫面。好看極了。



李純恩