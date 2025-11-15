Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮榕榕（Ruby） - 香港時尚 | 榕榕細語

榕榕細語
榕榕細語
馮榕榕（Ruby）
2025-11-15 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　曾經習慣在外地旅行時尋找新鮮感，專欄裏也經常記錄巴黎首飾店、英倫設計小店甚至東京、首爾的獨立品牌，享受異地購物的那份驚喜。但回頭看看腳下這片城市——香港，本地時裝圈這幾年其實同樣精彩，新一代設計師、品牌和創作社群早已靜靜崛起。這陣子，最令時裝迷期待的，就是年度盛事「香港時裝薈」。很少有活動像它這樣，把本土魅力、國際視野、新潮科技和時尚活力一次過美滿融合。

　　以時尚設計為起點，今年香港時裝薈由一連串旗艦節目組成：從熠熠生輝的高級訂製時裝展，到數碼時裝、永續時尚、跨界藝術，再到年輕設計師舞台等，全方位觸及當下最關鍵、最具想像空間的時尚議題。最搶眼莫過於「VIRTUOSE」高級訂製服藝術盛典，在維港璀璨夜空下，法國、日本、內地及香港四位設計師作品同台亮相。這場未來感與極致工藝並重的匯演，令我對本地高級時裝再生敬意——原來精緻細節和舞台創意，香港人都能與國際一線看齊。

　　另一邊廂，數碼時裝展「起勢．玩」將AR、虛擬試穿和3D互動注入時尚體驗。展區氣氛輕鬆有趣，讓大家一邊欣賞尖端設計，一邊發掘自己專屬的虛擬造型。這類數碼時裝科技不再是海外大品牌專利，新一代本地設計團隊也能憑一己之力突破想像空間，讓香港成為亞洲創意科技應用的領航地之一。

　　至於可持續時尚板塊，今年特別找來香港與意大利設計師合作，把廢材升級再造理念帶進現場。簡約線條和自然色調之間蘊藏着深層寓意：時尚不止是追趕潮流，更可以承載未來共存的美學思考。這些結合文化故事的設計裝置與時裝展覽，讓時尚風格與社會責任並存，呼應當下環保意識。

　　本地品牌力量同樣不容忽視。無論是初創新秀還是經典品牌，均藉着這次盛事大放異彩。許多設計師憑自身實力在國際舞台闖出名堂，告訴大家香港的時尚品味不再止步於潮流，反而擁有更多持續創新和回歸本土的自信。曾在專欄介紹過的牛仔節，為今年其中一個精彩板塊，以輕鬆手法帶出丹寧時尚與藝術的碰撞，也為本地牛仔設計留下更多注腳。

　　作為時尚觀察者和參與者，今年的香港時裝薈令我真正感受到時裝的流動性：既是國際間的交流，亦是跨領域的實驗場，更可視之為城市精神的象徵。每一場展覽、騷場或對談背後，都展現香港人的創意火花、勇氣和柔韌。下次行經本地時裝店，不妨放慢腳步，細味屬於我們的新一季時尚，或許驚喜就在眼前。

馮榕榕（Ruby）

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
馮榕榕（Ruby） - 穿童裝不是幼稚病 | 榕榕細語
　　在當今時尚界，一股有趣的潮流正在興起：穿起童裝部門的服飾，150至160cm的中童尺寸，打造貼身且有Crop Top感覺的穿搭。這種以童裝為靈感，但為成人設計的風格，不僅色彩鮮明充滿童趣，更在成人世界中營造一種年輕與自在的時尚態度。 　　說到這樣的品牌，當然不能不提享譽國際的意大利Moschino。1983年由Franco Moschino創立，品牌一直以其充滿戲謔與超現實的設計聞名。從
2025-11-22 02:00 HKT
榕榕細語
馮榕榕（Ruby） - 牛仔與藝術共創 | 榕榕細語
　　作為一個從事時裝寫作和設計多年的牛仔迷，牛仔布對我來說絕不止於一塊布料，而是一段段與時裝成長的珍貴回憶。還記得初入讀設計學院時，牛仔布就是我們第一個必修的設計項目——這種長青不敗、個性千變萬化的布料，既可以粗獷率性，也可以玩味精緻，是每一位設計新鮮人都必須駕馭的素材。今時今日，每當穿上一條剪裁得宜的牛仔褲，腦中總是閃過當年在學院工作枱前反覆試樣、用沙紙磨破、研究染色技巧的片段。牛仔不僅是衣櫃裏
2025-11-08 02:00 HKT
榕榕細語