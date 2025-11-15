馮榕榕（Ruby） - 香港時尚 | 榕榕細語

曾經習慣在外地旅行時尋找新鮮感，專欄裏也經常記錄巴黎首飾店、英倫設計小店甚至東京、首爾的獨立品牌，享受異地購物的那份驚喜。但回頭看看腳下這片城市——香港，本地時裝圈這幾年其實同樣精彩，新一代設計師、品牌和創作社群早已靜靜崛起。這陣子，最令時裝迷期待的，就是年度盛事「香港時裝薈」。很少有活動像它這樣，把本土魅力、國際視野、新潮科技和時尚活力一次過美滿融合。



以時尚設計為起點，今年香港時裝薈由一連串旗艦節目組成：從熠熠生輝的高級訂製時裝展，到數碼時裝、永續時尚、跨界藝術，再到年輕設計師舞台等，全方位觸及當下最關鍵、最具想像空間的時尚議題。最搶眼莫過於「VIRTUOSE」高級訂製服藝術盛典，在維港璀璨夜空下，法國、日本、內地及香港四位設計師作品同台亮相。這場未來感與極致工藝並重的匯演，令我對本地高級時裝再生敬意——原來精緻細節和舞台創意，香港人都能與國際一線看齊。



另一邊廂，數碼時裝展「起勢．玩」將AR、虛擬試穿和3D互動注入時尚體驗。展區氣氛輕鬆有趣，讓大家一邊欣賞尖端設計，一邊發掘自己專屬的虛擬造型。這類數碼時裝科技不再是海外大品牌專利，新一代本地設計團隊也能憑一己之力突破想像空間，讓香港成為亞洲創意科技應用的領航地之一。



至於可持續時尚板塊，今年特別找來香港與意大利設計師合作，把廢材升級再造理念帶進現場。簡約線條和自然色調之間蘊藏着深層寓意：時尚不止是追趕潮流，更可以承載未來共存的美學思考。這些結合文化故事的設計裝置與時裝展覽，讓時尚風格與社會責任並存，呼應當下環保意識。



本地品牌力量同樣不容忽視。無論是初創新秀還是經典品牌，均藉着這次盛事大放異彩。許多設計師憑自身實力在國際舞台闖出名堂，告訴大家香港的時尚品味不再止步於潮流，反而擁有更多持續創新和回歸本土的自信。曾在專欄介紹過的牛仔節，為今年其中一個精彩板塊，以輕鬆手法帶出丹寧時尚與藝術的碰撞，也為本地牛仔設計留下更多注腳。



作為時尚觀察者和參與者，今年的香港時裝薈令我真正感受到時裝的流動性：既是國際間的交流，亦是跨領域的實驗場，更可視之為城市精神的象徵。每一場展覽、騷場或對談背後，都展現香港人的創意火花、勇氣和柔韌。下次行經本地時裝店，不妨放慢腳步，細味屬於我們的新一季時尚，或許驚喜就在眼前。



馮榕榕（Ruby）