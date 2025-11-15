Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - 泰國藝術家「空徑」之旅 | 紅棉樹下

林靜
2025-11-15 02:00 HKT
專欄
　　香港Para Site藝術空間正舉辦泰國藝術家Pratchaya Phinthong的個展「空徑」（Empty Set），這是他在香港的首個機構個展，為觀眾開啟一場關於氣候未來的思考之旅。

　　「空徑」以數學中的「空集」符號（Ø）為概念核心——那是一個帶有斜線的圓圈，有着明確的邊界卻空無一物。藝術家將此作為一個靈活的概念框架，邀請文化工作者、科學家和跨領域合作者在此相聚，共同提出疑問、分享批判性反思，探索氣候緊急狀態下塑造的未來。

　　展覽巧妙地打開了藝術空間與外界的隔閡。牆壁、窗戶和其他門檻成為體驗蒙太奇的元素，將空間曝露於現實之外。這種設計創造了一個容納新可能性的地方，引領觀眾思考藝術與現實的關係。

　　Pratchaya Phinthong是1974年出生的泰國當代藝術家，他的藝術主要探討勞動、遷徙和經濟體系等主題，在東京的個展「The Heat of the Empty Forward」剛於四月結束，而在曼谷的展覽「A Solo Project」則巧妙地將畫廊轉化為水族箱，展現了他將空間本身作為轉化對象的獨特手法。

