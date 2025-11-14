林靖風 - War Rooms by Top Blade | 優雅以後

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-14
　　已經有多久沒有再品嘗到一種嶄新的口感了？總記得小時候到水族館之前，都會在背包內放上一小包的即食紫菜。從脆變軟的口感和充斥鹹香的調味，曾經是一種全新的體驗。然而最近於早已倦怠的味蕾與重複的咀嚼之中，卻在中環以牛肉料理為主題的餐廳War Rooms by Top Blade重新找回失落已久的感覺。

　　自去年友人推薦以後，也就開始帶上家人和朋友品嘗每季更換的菜單，一直認為整體的菜式次序安排與飽腹感都恰到好處。在最近的秋季菜單中，從前菜、湯品到主菜都循序漸進；當來到一道名為「馬賽克特級牛柳．鎮江牛肉汁」的料理時，擺盤設計就如秋風縈繞落葉運轉：中央是以紫菜包裹的牛柳條，外圈則以蔬菜、蔥油和鎮江牛肉汁交還迴映，讓整體口感在舌上醞釀。紫菜在齒間輕微拉扯，與牛柳柔軟的質地交織，散落在每一個味蕾的孔隙中吸收，彷彿重現了童年的新鮮驚喜——那是一種溫馴而細膩的存在。

　　主菜部分仍然以招牌的和牛煲仔飯作結，最後再以一款金色天鵝絨甜品收尾。這一季的菜單延續了過往的飽足與美味，但這一次更能感受到團隊對細膩層次與質感的追求。從前的菜單品嘗一次就已滿足，而這一次卻會讓人想要再回去重溫那一種新鮮的悸動。

