黃詩詩 - 飲住KRUG香檳跟名廚學烹飪 | 詩詩酒樂園

2025-11-14 02:00 HKT
　　「KRUG in the Kitchen 」載譽而歸！法國著名香檳莊KRUG香檳自2014年起每年都會向一款單一食材致敬（如同KRUG的葡萄一樣，反映當地獨特的風味和品質），請來世界各地的KRUG名廚大使及名廚愛好者以這食材演繹一道菜式並配搭KRUG香檳。2014年的主角是蕃茄，另一年是馬鈴薯，如此類推。而今年的主角是「胡蘿蔔」！

　　早前獲KRUG香檳邀請，參加了「KRUG in the Kitchen」活動，即刻化身成為Chef詩詩！好高興可以跟KRUG名廚大使、港島香格里拉酒店Petrus餐廳大廚Uwe Opocensky及文華東方酒店Krug Room大廚Robin Zavou學做胡蘿蔔菜式，邊飲Krug Grande Cuvée 173ème Édition香檳，邊學煮帶子胡籮蔔菜式，及試食The Garden菜式，好好玩呀！首先睇大廚Robin為我們示範The Garden菜式，完成品有如一盆盆栽，以花盆承載，然後我們每人有一盆小盆栽試食，抽起葉頭就是小蘿蔔，而扮泥的部分其實是點蘿蔔吃的慕絲，真的很有趣！之後便到大廚Uwe示範他的帶子胡籮蔔菜式，並準備了食材，教導我們跟他一起煮這道菜式。Krug Grande Cuvée 173ème Édition香檳以2017年為主要基酒，以150款跨越13年的不同基酒混釀而成，味道帶烤烘、牛油麵包、白桃、熟橙、礦物及蜜糖等味道，配上帶子胡蘿蔔，提升帶子更多鮮味及胡蘿蔔更多甜味！有米芝蓮大廚幫手，好難煮得不好吃！

　　如果你都想試KRUG X 胡蘿蔔菜式配搭，由現在至12月18日，可以去香港14間KRUG名廚大使及名廚愛好者餐廳試試！Cheers！

　　葡萄酒及烈酒作家、酒評人及電視節目主持，分享品酒遊歷及體驗。

黃詩詩

