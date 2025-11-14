Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 活得真誠 | 任意行

張諾
2025-11-14 02:00 HKT
生活 專欄
　　《Stay True保持真誠》不僅是一本獲得普立茲自傳文學獎的作品，更是台裔美國作家徐華對青春、友誼與文化認同的剖白。他以簡潔清新的筆觸，勾勒出90年代美國大學生活的風貌，當時的流行文化，以及在悲劇中尋找意義的成長過程。

　　故事以徐華在加州柏克萊大學的歲月展開，記錄了他與日裔美籍好友賢二兩人看似不可能、卻深刻真摯的友誼。徐華是熱愛獨立音樂、喜歡製作小誌和錄音帶的文青；賢二則是穿A&F、參與兄弟會的陽光男孩。兩人背景與性格迥異，卻在無數深夜談話、公路旅行中建立了深厚情誼。

　　不幸地，賢二在大學畢業前被劫車歹徒所殺，徐華在悲傷中拿起筆，開始長達20年的書寫，試圖透過文字延續與賢二的對話。徐華在書中說：「書寫賢二就像跟他再生活一次。現在年紀漸長，我才開始明白，縈繞不去的不該只有悲傷，還有那些好時光。」

　　書名「Stay True」源自兩人通信時使用的祝福語，意即「保持真誠」，不但是對友誼的忠誠，更是對自我真實的堅持。作為台灣移民第二代，徐華在美國主流文化與亞洲傳統之間尋找平衡點，拒絕完全同化，卻也不活在主流文化邊緣。

　　徐華的文字簡潔而深刻，不過度煽情但感染力強。他沒有渲染悲傷，而是透過大學生活的日常細節、音樂與文化的交織，呈現輕狂的青春歲月，與失落後的成長。

張諾 - 經典注入新意 | 任意行
　　繼音樂劇《大狀王》之後，香港的藝術IP再度於上海掀起熱潮。香港芭蕾舞團特邀香港管弦樂團，聯袂在第24屆中國上海國際藝術節獻演《最後之歌》與《布蘭詩歌》兩個舞碼，前一個由胡頌威編創，我看的一場，是由卡諾意和高野陽年擔當主角，加上20多名伴舞者，芭蕾藝術注入現代舞，以巴赫多首音樂為底蘊，於舞姿間流轉詩意，展現對美永無止境的追尋，舞終，舞者走上一條樓梯，像通向至高無上的境界，令人動容。 　　港
2025-11-17 02:00 HKT
張諾 - 消失中的家園 | 任意行
　　在發展與保育處於對立時，藝術如何成為記憶的容器？巴基斯坦藝術家Shahana Rajani首次在香港舉辦的個人展覽《以畫為記》（In drawing, in remembrance），正於鰂魚涌Para Site藝術空間展出，帶領觀眾走進一場關於失去、回憶與抵抗的視覺旅程。 　　展覽記錄巴基斯坦沿海社區面對基礎建設的侵佔與氣候變遷的處境，透過兩部近期創作的影像作品，呈現當地人如何運用各種
2025-11-12 02:00 HKT
