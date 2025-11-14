張諾 - 活得真誠 | 任意行

《Stay True保持真誠》不僅是一本獲得普立茲自傳文學獎的作品，更是台裔美國作家徐華對青春、友誼與文化認同的剖白。他以簡潔清新的筆觸，勾勒出90年代美國大學生活的風貌，當時的流行文化，以及在悲劇中尋找意義的成長過程。



故事以徐華在加州柏克萊大學的歲月展開，記錄了他與日裔美籍好友賢二兩人看似不可能、卻深刻真摯的友誼。徐華是熱愛獨立音樂、喜歡製作小誌和錄音帶的文青；賢二則是穿A&F、參與兄弟會的陽光男孩。兩人背景與性格迥異，卻在無數深夜談話、公路旅行中建立了深厚情誼。



不幸地，賢二在大學畢業前被劫車歹徒所殺，徐華在悲傷中拿起筆，開始長達20年的書寫，試圖透過文字延續與賢二的對話。徐華在書中說：「書寫賢二就像跟他再生活一次。現在年紀漸長，我才開始明白，縈繞不去的不該只有悲傷，還有那些好時光。」



書名「Stay True」源自兩人通信時使用的祝福語，意即「保持真誠」，不但是對友誼的忠誠，更是對自我真實的堅持。作為台灣移民第二代，徐華在美國主流文化與亞洲傳統之間尋找平衡點，拒絕完全同化，卻也不活在主流文化邊緣。



徐華的文字簡潔而深刻，不過度煽情但感染力強。他沒有渲染悲傷，而是透過大學生活的日常細節、音樂與文化的交織，呈現輕狂的青春歲月，與失落後的成長。



張諾