項明生 - 濠江億萬網紅節 | 非誠勿遊

非誠勿遊
非誠勿遊
項明生
2025-11-07 02:00 HKT
生活 專欄
　　連續兩晚參加了Google以及CreatorWeek的兩場派對，這比白天的會議更加有趣，因為可以零距離野生捕獲來自全世界各地的內容創造者交流，他們的粉絲量總數超過廿億！

　　澳門是一個百萬人口不足的城市，但這次雲集濠江的網絡達人，動輒不是百萬粉絲，幾千萬粉絲的也有大把，過億粉絲的網紅都有好幾個，簡直令我目不暇給，來自五大洲的Creator陣容之豪華，可謂港澳地區第一次有這麼大規模的網紅活動。我拍攝多年旅遊視頻，訂閱量也剛過十萬而已。而香港本地的百萬訂閱YouTuber不足十人，已屬本地頂流了，甚麼時候見過千萬，還有億萬訂閱的達人啊？

　　其實我平時也很少開電視，大部分時間都是用手機睇YouTube，看的內容也是中文為主，一半頻道普通話，一半頻道廣東話，還有少許的日文以及英文，而且以知識型YouTuber及媒體（包括新聞）為主。這次CreatorWeek邀請的創作者，大部分都是抖音娛樂類型為主打的年輕創作者，他們是在網際網路和數位科技蓬勃發展的環境中成長的「數位原生代」Z世代，我平日並沒有追看他們的視頻，但其大名也如雷貫耳。由全世界第一網紅：4億粉絲的Mr Beast經理人開始，然後到了1億3000萬粉的Stokes Twins，近億粉絲的Alan Chow，3000萬粉絲的Jordon Matter，1000萬粉的Steven He，全部星光熠熠，比金光大道燈火還要光亮。

　　同荷里活電影以及美國流行音樂一樣，美國最紅的，必定紅遍全球，而成為國際巨星，因為英語沒有界限，這些美國YouTuber第一次來亞洲，粉絲見面會也是盛況空前，由十幾歲小朋友到幾十歲的粉絲都有。幕後搞手原來是香港的Guru Online！

項明生

