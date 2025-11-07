鄧達智 - 甘生 | 智智樂GO

消息未爆炸之前，驚聞「甘生」甘國亮失智流落街頭，後被帶返警署，有關當局急於聯絡其家人……消息傳來，主動聯絡舊時幾大報紙及周刊名人娛樂社交動態版記者、編輯們，他們才可能黏貼上甘生的身邊人。



不禁嘆息；若傳聞屬實，只怪甘生思考太靈敏，作業太前衛，聽聞智商越高越可能出現老年失智，最佳例子：高錕教授！



甘生比鬼才Quentin Tarantino更早面世，大眾觀賞力未逮。他七、八十年代已於TVB推出前衛到不能的《瑪麗關77》，其後《不是冤家不聚頭》、《山水有相逢》、《執到寶》等膾炙人口的著名電視劇。又以《輪流轉》，原定80集，拍攝30集，已播出 28集，因本地觀眾文化水平跟甘生傑作有偏差，兼被鄰台推出迎合觀眾口味頗受歡迎劇集衝擊，慘被腰斬，轟動一時！



以上種種香港重要電視史事件發生時，筆者在海外上課，全未看過。今時唔同往日，九萬種方法看到聽到不同年代方方面面資訊、電影、電視、音樂等。當年《明報周刊》所向披靡，從紐約、三藩市、溫哥華、多倫多到阿姆斯特丹及倫敦的唐人街，稍遲幾天頂多一星期即達書店，嫌貴？請隨便打書釘；那些年筆者在意追讀作家「農婦」的小品文。電影嘛？可能唐人街戲院上映，錄影帶面世之前，海外不可能看到香港電視劇；同期廣州觀眾的眼福都稍勝海外僑民。



猶如一度叱咤風雲《號外》雜誌，回流香港才讀到。



甘生傳世作品，於錄影帶面世始得接觸；尤其《執到寶》及《山水有相逢》；真係「執到寶」！魅力四射，邊看邊讚由頭帶到落尾，趁周末或長假，不眠不休看到劇終始罷休！



認識甘生，卻非熟稔，疫情前偶爾參與社交活動，總會碰到這位香港傳奇。或時奇想；以甘生水平，大可參考嘉寶Greta Garbo，無論真心定係懶有型；大隱隱於市……「I Want To Be Let Alone」，締造更高深莫測傳奇級數！



鄧達智