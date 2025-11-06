Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

何重恩 - 長者日 | 重中之重

重中之重
重中之重
何重恩
2025-11-06 02:00 HKT
生活 專欄
　　從上世紀70年代開始參與服務長者的義工服務，到今天已成為「老友記」的同學，組織長幼共融活動時，已分不清自己的身份。老齡化是全球的大趨勢，香港長者的平均壽命在2024年為男性約82.8歲和女性約88.4歲，香港已連續多年蟬聯全球最長壽地區，吸煙率低是主要原因之一。良好的醫療保障體系、豐富的生活環境也有助於長壽。 　　

　　長壽帶來的社會問題也是一種莫大的挑戰 ，雖然壽命延長，但長者離世前伴隨殘疾的時間正在增加。部分長者可能面臨生活質素不高、醫療輪候時間長，或經濟能力不足以聘請看護等問題。以老護老的情況增加，照顧者面臨沉重壓力。 

　　人口老齡化既是全球政府重中之重的課題，各國政策部門對人口老化引起的社會越來越重視，聯合國更把每年的10月1日定為國際長者日，就是為了提升全球對人口老齡化問題的關注，也出於感謝長者對社會的貢獻而設。在香港，則是由香港社會服務聯會發起，每年在11月的第三個星期日舉辦「長者日」，一般在當天會為長者提供各種消費和交通優惠。 2025年香港「長者日」將於11月16日（星期日）舉行，為響應社會福利署號召，逾千間來自飲食、零售及服務業的商戶，將為長者咭持有人提供一系列精彩的獨家優惠。

　　近年由我去發動的長者活動，主要是知識層面和身心靈健康的層面，知識層面比較流行的是智能手機班，身心靈健康則是一些和運動相關的項目。教授一些重要Apps 的應用基本上是主流。當然加入「防騙伺服Apps」的防騙應用教學，也是十分流行的課程。

何重恩

