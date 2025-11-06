馮程淑儀 - 推動國際文化交流 西九成果豐碩 | WestK 留聲機

剛過去的一星期，我和西九管理局董事局主席陳智思遠赴卡塔爾出席由M+策展、廣受讚譽的特別展覽「貝聿銘：人生如建築」的開幕禮。該展覽繼在香港及上海成功展出後，於卡塔爾展開全球巡展的第二站。展覽開幕禮於貝聿銘設計的多哈伊斯蘭藝術博物館舉行，卡塔爾博物館管理局主席親臨主禮，反映該地對這個展覽的高度重視。



西九管理局與卡塔爾博物館管理局的深厚友誼，始於去年西九管理局舉辦的「香港國際文化高峰論壇」，期間雙方簽訂了合作協議。除上述展覽外，香港故宮文化博物館與多哈伊斯蘭藝術博物館亦於今年合辦特別展覽「天方奇毯—伊斯蘭與世界文明的交織」。這兩個展覽不僅實現兩大文化機構的交流，亦體現了西九「引進來、走出去」的成功策略。



去年論壇期間，西九與全球頂尖文博機構簽訂21份合作協議，擴展了西九的國際合作網絡。年內，西九簽訂的合作協議已增至34份。除上述展覽外，還有M+與巴黎國立畢加索藝術館於今年共同主辦的「畢加索—與亞洲對話」、香港故宮文化博物館與法國凡爾賽宮和特里亞農國家博物館合辦的「當紫禁城遇上凡爾賽宮—十七、十八世紀中法文化交流」，以及現正在香港故宮館展出、與英國維多利亞與艾爾伯特博物館合辦的「莫臥兒王朝瑰寶──英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」。此外，M+亦會於明年與紐約現代藝術博物館合辦首個展覽。



另外，香港故宮文化博物館的首個館藏巡迴展覽「黃金縷──香港故宮文化博物館藏古代金器展」剛於上月底在北京首都博物館揭幕，大獲好評。M+團隊亦參與東亞三個著名文化機構展覽的策展工作，透過分享知識、專業技術和藏品，加強整個亞太地區藝術界的聯繫。



未來一年，西九將繼續與世界各地文博機構合作，構建更多國際文化交流平台。我很高興宣布西九管理局將於明年主辦第二屆「香港國際文化高峰論壇」，以及「亞太表演藝術中心協會2026年年會」。西九管理局將繼續努力，為深化國際交流合作作出貢獻。



馮程淑儀