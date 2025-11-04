邱晴 - 認識駱駝奶 | 營爆生活

筆者近期到新疆旅遊兩星期，沿途除了觀光，更深入了解當地飲食文化。期間觀察到新疆人非常推崇駱駝奶，指其營養比牛奶優勝，易於消化，所以特別適合長者和兒童飲用，更製成奶酪糖等小食，融入日常飲食。

駱駝奶略帶鹹味，營養含量會隨着季節、哺乳階段、飼料品質、水量和健康狀況而波動。研究顯示比起牛奶，駱駝奶平均含更豐富的鐵質、三倍的維他命C及較低的飽和脂肪。蛋白質方面，可提供豐富氨基酸的同時，與母乳一樣含有高比例的β-酪蛋白，較易於消化及分解。牛奶中常見的β-乳球蛋白可於敏感人士引起過敏反應，而駱駝奶不含這種蛋白質，所以相對上較低敏。同樣，有研究提出駱駝奶在乳糖不耐的人群中具有更好的耐受性。

香港市面上能買到駱駝奶粉產品，但中國監管機構指現時沒有相應的國家標準，很難檢測奶粉中實際駱駝奶含量，所以不能排除混入其他奶類的可能性，監管上有困難。

顯然駱駝鮮奶有其優異之處，但不同奶類及奶製品同樣可提供豐富營養。大家可挑選鈣質較高、低脂及沒有額外添加糖分的產品作為均衡飲食的一部分。每日進食一至兩次相等於一杯奶或一盒約150克乳酪的奶類及奶製品，攝取優質蛋白質、鈣質及多種人體所需營養素，支持日常健康。

澳洲註冊營養師

香港營養師協會正式會員

邱晴