Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

邱晴 - 認識駱駝奶 | 營爆生活

營爆生活
營爆生活
邱晴
2025-11-04 14:25 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

筆者近期到新疆旅遊兩星期，沿途除了觀光，更深入了解當地飲食文化。期間觀察到新疆人非常推崇駱駝奶，指其營養比牛奶優勝，易於消化，所以特別適合長者和兒童飲用，更製成奶酪糖等小食，融入日常飲食。

駱駝奶略帶鹹味，營養含量會隨着季節、哺乳階段、飼料品質、水量和健康狀況而波動。研究顯示比起牛奶，駱駝奶平均含更豐富的鐵質、三倍的維他命C及較低的飽和脂肪。蛋白質方面，可提供豐富氨基酸的同時，與母乳一樣含有高比例的β-酪蛋白，較易於消化及分解。牛奶中常見的β-乳球蛋白可於敏感人士引起過敏反應，而駱駝奶不含這種蛋白質，所以相對上較低敏。同樣，有研究提出駱駝奶在乳糖不耐的人群中具有更好的耐受性。

香港市面上能買到駱駝奶粉產品，但中國監管機構指現時沒有相應的國家標準，很難檢測奶粉中實際駱駝奶含量，所以不能排除混入其他奶類的可能性，監管上有困難。

顯然駱駝鮮奶有其優異之處，但不同奶類及奶製品同樣可提供豐富營養。大家可挑選鈣質較高、低脂及沒有額外添加糖分的產品作為均衡飲食的一部分。每日進食一至兩次相等於一杯奶或一盒約150克乳酪的奶類及奶製品，攝取優質蛋白質、鈣質及多種人體所需營養素，支持日常健康。

澳洲註冊營養師
香港營養師協會正式會員
邱晴

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
邱晴 - 低鈉鹽真的有效減鈉？ | 營爆生活
　　長期過量攝入鈉質，是引發高血壓及相關心血管疾病的主要元兇。鈉的攝入量每天應少於2克（約等於5克鹽），但2019年全球人均鈉攝入量估計為每天4.3毫克，超出兩倍多。作為公共衞生干預措施之一，世界衞生組織（世衞）於年初推出一份低鈉鹽使用指南，以助大眾減少鈉攝入量。 　　低鈉鹽含氯化鉀，與一般食鹽（氯化鈉）味道相似，但鈉含量大大降低，可作為食鹽的替代品自主添加於食物及日常烹調中。世衞的科學證據
2025-08-27 02:00 HKT
營爆生活