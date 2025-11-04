林靜 - 放寬心 喫茶去 | 紅棉樹下

在香港中央圖書館的展廳裏，諾貝爾文學獎得主莫言與書法家王振的攝影書法展正靜候知音。展題「放寬心．喫茶去」6字，瞬間拉近了觀眾與兩人這趟心靈之旅的距離。



莫言與王振自2019年創辦「兩塊磚墨訊」平台，近6年來已發布約270期「墨訊」。他們遊走內地，出訪外國，穿梭城市與大自然之間，以手機和無人機記錄，用細膩文字書寫，開創了「簡約團隊+科技賦能」的創作模式。



這種方式打破了傳統書法的孤高姿態，讓書法藝術重回日常生活。展覽中，創新光影技術透視着書法線條，讓習慣屏幕的觀眾也能清晰感知莫言左手書法的墨色層次與流動質感。



莫言謙遜地說：「我從來不認為自己是書法家，只是對於用毛筆寫字感興趣的人。」他強調，書法不應只是技巧展示，而應是「文墨共生」的載體——不是為寫書法而寫，而是為完成文學創作而自然流露。



「放寬心 喫茶去」這一主題，源自莫言因柏林禪寺未開、只能在門外遙觀時創作的詩句「放寬心境吃茶去，大義微言夢裏尋」。他未因無法入寺而沮喪，反而將寺外所感化為創作靈感。



莫言對此的理解樸素而深刻：「就像獵人打獵，不一定每天都有收穫，但過程本身就有意義。」 這種接納不確定性、與生活和解的態度，正是現代人急需的智慧。



他進一步闡釋：「你沒放寬心也是掙不夠，事情已經發生，緊張焦慮都於事無補。不如放寬心，喝杯茶，冷靜下來想辦法再繞一條路。」



莫言和王振的合作，超越了傳統意義上的書法展。他們將旅途中的攝影作品與詩詞書法並置，成就了一場沉浸式的視覺文化盛宴。這種藝術家之間的互敬互賞，為整個展覽增添了溫潤的人文氣息。



林靜