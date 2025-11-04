KellyChu - 東九文化中心啟用　「舊街坊」陳國基：帶出昔日社區記憶 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
2025-11-04 02:00 HKT
生活 專欄
位於牛頭角嘅東九文化中心昨日正式啟用，中心設有5個分別可容納120至1200名觀眾嘅場館，配備多項先進舞台設備，及靈活舞台設置和空間，係本港首個以藝術融合科技嘅表演場地。揭幕典禮昨日由政務司司長陳國基主禮，佢指出，東九將成為本港最新旗艦表演場地，不僅係政府推動文化藝術發展嘅重要里程碑，更加係鞏固香港作為中外文化藝術交流中心嘅關鍵一環。

　　陳國基致辭時指，東九特別將其劇院預留作長期演出用途，希望讓標誌性製作得以長時間演出，推動演藝產業持續發展。佢又話，自己曾經住過呢區，「非常榮幸見到它現時搖身一變」，中心設計既象徵文化核心，也帶出昔日牛頭角屋邨嘅社區歷史記憶，稱讚「做到新舊交融、傳承創新」。同場其他主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩、康文署署長陳詠雯等。

　　由今個月至明年2月推出嘅「東九開幕季」，將為觀眾帶嚟17個精彩節目，除咗將於下周六首演嘅開幕節目《一束光——高錕的記憶》，之後仲有無人機越界舞蹈演出《觸動浮光》、數碼科技融合激光與現場音樂演奏嘅《炫光狂想派》、獨舞劇場《細聲講．捉謎藏》及大玩生成影像嘅原創音樂派對《電音狂熱》等。全運會舉行期間，中心大堂亦會直播開幕禮及主要賽事。

