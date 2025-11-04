金澤培 - 回憶不停站 鐵路見未來 | 「培」伴前行

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金澤培
2025-11-04 02:00 HKT
身為鐵路人，我一直相信鐵路的功能及價值遠不止於代步出行。不同年代的鐵路資產、列車、月台或車廂中的每件物品，都承載着城市的故事，滿載乘客的回憶。去年，港鐵為慶祝通車45周年，在紅磡站推出「站見」鐵路展，寓意「車站相見」，將盛載我們集體回憶的鐵路展品重新呈現，讓公眾細味及重溫段段鐵路情懷。

　　「站見」自開幕至今已逾一年半，深受市民和旅客喜愛，鐵路迷的支持更不在話下。尤其在周末，不少家庭帶同年幼子女參觀，讓孩子一見東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」。不少人更多次造訪，至今超過20萬人次與我們一同回味這段「站見」鐵路歲月。

　　除了「黃頭」，「站見」還有同樣退役的「烏蠅頭」列車、柴油機車、列車部件等 ，每件鐵路珍藏都細說鐵路網絡發展的故事，見證隨時代變遷的演進歷程。展覽中的站員制服、執勤工具，都是我的鐵路歲月的一塊拼圖；每次陪同嘉賓、團體同遊「站見」，我總喜歡介紹跨越年代的車站海報、員工珍藏的物品，是鐵路文化的縮影，亦側面映襯社會脈絡，各位他日參觀不妨多花時間細看。

　　這段時間，團隊一直花心思為「站見」增添新鮮感。如今年初加入展出的九廣鐵路直通列車「九廣通」，它見證香港與內地乘客往返兩地的情感連繫，讓展覽更具深度，又加入新展品讓鐵路故事更完整。

　　「站見」原本計劃開放至今年底，有見於大家對鐵路故事有如此深厚的情感，我們亦延長展期，並計劃將九龍站「港鐵展廊」的部分展品移師至「站見」，呈現更豐富、立體的鐵路故事。

　　「站見」從回憶出發，透過展品展現出鐵路不僅連繫人與社區，更伴隨城市發展；隨着鐵路網絡擴展，亦推動城市走向更美好未來。

