李純恩 - 小事 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
2025-11-04 02:00 HKT
生活 專欄
　　頭髮長了，去樓下髮型屋剪毛。跟洗頭小師傅聊天，原來他已在那裏工作了十年，他說十年一晃就過去了。這家髮型屋我幫襯得更久，三十四年了。

　　幫襯這麽久不為別的，只因為方便，要剪頭髮，下樓就是。有些朋友在這種事情上就沒這麽隨和，尤其是女人，她們若是用開了一家髮型屋，不管搬家搬得多遠，到時到候都會山長水遠回去幫襯做個頭髮，真是不辭辛勞，一點將就不得。

　　在生活上，每個人都會有些屬於自己的要求，等要求變成習慣之後就很難改變。每個人對於時間的價值概念也不一樣，所以有的人即使住得再遠都會幫襯同一間髮型屋，而我則只求就近方便，碰巧我在那裏已住了三十四年，髮型屋也開了那麼久，便好像十分長情了。若我是個勤於搬家的人，肯定不會有這份耐性，至於頭髮理成甚麼樣子，反而無所謂。我的髮型長年不變，便是這個原因。

　　生活中許多事情就是這樣，很細微，很瑣碎，但東一件西一件加起來，就是一輩子了。這當然也是要加起來之後才知道的，就像我在同一家髮型屋理了三十多年髮一樣，不知不覺就那麼多年過去了。那麼多年的時間，也就是由許許多多如此的瑣瑣碎碎組成。人生大事不多，過日子的基礎就是瑣瑣碎碎。瑣瑣碎碎實在，比許多「宏大敘事」靠得住。

　　洗頭的時候小師傅照例問我頭癢不癢，這句話他也問了我十年了。廣東人會把頭痛的事情說成「頭痕」，頭痛要命，頭痕則輕描淡寫，搔搔便也沒事了。廣東人實惠豁達。我跟小師傅說，有點癢，他便團團轉輕搔起來，舒服極了。

李純恩

