盧健生 - 正到飛起 | 跨晒界

盧健生
2025-11-03 02:00 HKT
專欄
　　上星期帶表哥表嫂到深圳山姆購物，中午出發，過關後先去吃午飯，地點選了我去過幾次，生意一直很好，很少被自媒體推薦，在龍華區壹方城的「一緒壽喜燒」。

　　怎樣定義生意好？我認為，無時無刻門口都有人排隊，生意所謂「做唔切」，應該算生意好，同意不？壽喜燒 Sukiyaki，意思就是牛肉火鍋。一緒的壽喜燒，是自助餐形式，註明兩小時暢食制，點餐截止時間為九十分鐘。暢食，即是任食；同理，暢飲就是任飲。兒童高度120cm以下免費，121至150cm半價，150cm以上全價，我認為很合理。

　　一緒的自助餐，最基本的是「安格斯牛肉升級放題套餐」非會員價169元，在美團上直接購買，就是會員價，才149元一位。我推薦他們不是因為149元很便宜，而是因為他們提供的所有食品飲品，質素都非常好，149元簡直難以置信。

　　我來介紹一下這個放題套餐，首先同桌客人只能選同一種套餐，鍋底7選2，有番茄咖喱麻辣雞湯各種選擇。然後就是自助飲料暢飲，這個要特別介紹一下，他們雪櫃裏的各種飲料，除了普通的可樂雪碧，還有日本波子汽水，Evian礦泉水、Perrier礦泉水、星巴克罐裝咖啡、椰子水和各式各樣高級果汁飲料珍珠奶茶等等，三十款全部任飲。想一想，你去高級酒店餐廳，點兩瓶Perrier，可能已經要一百多了。

　　然後還有一系列暢吃的食材，包括「丸滑系列」、各式蔬菜包括松茸、毛肚、牛蛙、蝦滑、虎皮鳳爪、三文魚焗卷、榴蓮焗卷、鰻魚壽司、黑毛雪花豬肉、呼倫貝爾小羔羊、黑毛牛卡盧比、雪花牛上腦、及黑毛牛牛排肉。我們三人，選了會員價189元的超值放題套餐，在上述的套餐基礎上，加了三款東西：八款海鮮（包括生蠔鮑魚黑虎蝦等）、霜降牛肩肉和手切牛肉。手切牛肉我覺得一般，但是八款任點任吃的海鮮中，有生蠔及鮑魚。我們集中火力，猛點猛吃生蠔和鮑魚，不亦樂乎。一緒的自助餐，還包括三十款甜品雪糕，質素也非常高。水果方面，西瓜蜜瓜提子不止賣相好，味道也不錯，一看就知道是高級貨色。

　　後來看到其他桌的客人，點了229元，包括大閘蟹的和牛暢吃放題套餐，也是超值。回來後，表嫂發訊息給我，兩句話：「全部都好好食好好飲，正到飛起。」順便給大家一個攻略，在微信「一緒壽喜燒」公眾號，可以取號等枱，而且避開午飯晚飯高峰時段，就不用排隊了。

視覺科技CEO
盧健生

