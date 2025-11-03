Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責 - 九運與火同行 | 李丞責博士玄學信箱

李丞責博士玄學信箱
李丞責博士玄學信箱
李丞責
2025-11-03 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

問：李博士您好，我的兒女分別13與15歲，沉迷上網打機難以勸止，讓我十分擔心前途。請問若在文昌位擺放您新書中提及的「地水火風空事業學業文昌塔」，能否助他們專心學業？

　　學業固然重要，但它只是人生的一個階段。人生能否成功，不單取決於努力，也取決於方向。在文昌位擺放合適風水物品，象徵寄語與祝福，也提醒人立志勤學、心志專一。古人有「雁塔題名」之說，文昌塔寓意壯志與目標，為環境增添正能量，有助專注與思考。但風水只是助力，真正能改變的，仍是自身努力與父母培育。同時，建議為子女批算八字，了解五行與性格，掌握長處，父母可因材施教。當孩子明白自身天賦與方向，自然更願投入學習。

　　很多家長聽到「打機」就緊張，其實未必需要完全排斥。現時正踏入「九運」火運，與過去屬土的「八運」截然不同。土象徵穩定與實在，代表以往的成功模式──勤奮、存錢、買樓、穩定工作。火則屬虛、屬變幻，是光與能量，看得到卻抓不住。九運象徵虛擬與速度，代表網上世界、電子科技、人工智能、資訊傳播等新興領域。成長於土運年代的人，應與時並進；要求子女依循舊有模式，未必仍然適用於今天的世代。

　　孩子沉迷的遊戲世界，其實正屬「火」的範疇。火的特質靈動、多變、富創造力——正是未來社會所需。電競選手、遊戲設計師、程式開發員、虛擬內容創作者，都有機會在新世代中發光發熱。當然，凡事過猶不及，沉迷是不健康的，若能把興趣轉化為方向，「打機」亦可能成就未來。

　　九運是變化迅速的時代，與其恐懼，不如學會與火同行，讓孩子找到屬於自己的光與熱。想了解更多九運世界預測，請參閱丞責全新運程書《相馬伯樂》。　　 

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
李丞責 - 入伙拜四角 不拘於形式 | 李丞責博士玄學信箱
問：我快將搬入八鄉博愛江夏圍村的過渡房屋一人單位。由於安全理由，整個村範圍內及單位內外均嚴禁燒蚊香、點香、燒衣紙等任何明火行為。我雖然是基督徒，但也相信玄學命理。不清楚單位之前住過甚麼人，想在入伙前拜四角，但礙於禁火規定，實在不知如何是好。請問有甚麼方法可讓我住得平安順利？ 　　傳統上「拜四角」的確會燒香、燒衣紙、點蠟燭，象徵驅除陰氣、迎接新主。古代沒有電燈，自然以火代表光明與正氣；但當環境
2025-11-10 02:00 HKT
李丞責博士玄學信箱
李丞責 - 重陽掃墓 形式其次 | 李丞責博士玄學信箱
問：李博士你好，今年重陽節有老人家因病入院，未能同往掃墓，心裏很是不安。請問如果重陽節無法掃墓，有沒有其他方式表達對祖先的敬意？ 　　今年的重陽節在2025年10月29日（本周三，農曆九月初九日，乙巳年庚戌月己卯日）。這一天，自古被視為「九九重陽」，因「九」在《易經》屬陽數，兩九相重而得名。古人相信此日宜登高避禍，並藉登高懷遠、表達思念親人的情懷。 　　重陽節的意義，除了祈福辟邪，也逐
2025-10-27 02:00 HKT
李丞責博士玄學信箱