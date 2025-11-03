李丞責 - 九運與火同行 | 李丞責博士玄學信箱

問：李博士您好，我的兒女分別13與15歲，沉迷上網打機難以勸止，讓我十分擔心前途。請問若在文昌位擺放您新書中提及的「地水火風空事業學業文昌塔」，能否助他們專心學業？

學業固然重要，但它只是人生的一個階段。人生能否成功，不單取決於努力，也取決於方向。在文昌位擺放合適風水物品，象徵寄語與祝福，也提醒人立志勤學、心志專一。古人有「雁塔題名」之說，文昌塔寓意壯志與目標，為環境增添正能量，有助專注與思考。但風水只是助力，真正能改變的，仍是自身努力與父母培育。同時，建議為子女批算八字，了解五行與性格，掌握長處，父母可因材施教。當孩子明白自身天賦與方向，自然更願投入學習。



很多家長聽到「打機」就緊張，其實未必需要完全排斥。現時正踏入「九運」火運，與過去屬土的「八運」截然不同。土象徵穩定與實在，代表以往的成功模式──勤奮、存錢、買樓、穩定工作。火則屬虛、屬變幻，是光與能量，看得到卻抓不住。九運象徵虛擬與速度，代表網上世界、電子科技、人工智能、資訊傳播等新興領域。成長於土運年代的人，應與時並進；要求子女依循舊有模式，未必仍然適用於今天的世代。



孩子沉迷的遊戲世界，其實正屬「火」的範疇。火的特質靈動、多變、富創造力——正是未來社會所需。電競選手、遊戲設計師、程式開發員、虛擬內容創作者，都有機會在新世代中發光發熱。當然，凡事過猶不及，沉迷是不健康的，若能把興趣轉化為方向，「打機」亦可能成就未來。



九運是變化迅速的時代，與其恐懼，不如學會與火同行，讓孩子找到屬於自己的光與熱。想了解更多九運世界預測，請參閱丞責全新運程書《相馬伯樂》。



李丞責