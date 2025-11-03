Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 港澳兩地多位名人傳聖火 馬會廖長江應家柏上陣 | Executive日記

KellyChu
2025-11-03 02:00 HKT
全運會火炬傳遞昨天喺香港、澳門、廣州和深圳4個城市同步舉行，港澳多位商界名人亦現身參與，包括馬會主席廖長江、馬會行政總裁應家柏、恒基地產主席李家誠、新鴻基地產執行董事郭基煇、信和集團主席黃永光、周大福珠寶集團有限公司副主席兼執行董事鄭志雯、中電控股首席執行官及執行董事蔣東強、澳娛綜合常務董事何超鳳、美高梅董事長何超瓊等，體現社會各界攜手參與是次盛事嘅重要意義。

　　馬會作為今屆全運會香港賽區唯一合作夥伴，共派出9位代表參與傳遞聖火，除咗主席廖長江，行政總裁應家柏亦係火炬手之一。出任香港賽區團體義工嘅馬會義工隊亦沿途為火炬手打氣。馬會表示，非常榮幸能夠參與火炬傳遞，展現馬會嘅活力和團結，帶動全城熾熱氣氛，全力支持十五運會順利舉行。

　　李家誠擔任香港站第六棒火炬手，逾百名同事特地到中環海傍為佢加油打氣，沿途亦有不少市民支持。李家誠話，好多謝大家支持，榮幸能與4個城市嘅199位火炬手一同參與火炬傳遞，象徵大灣區跨地區融合和協作，期望全城一齊投入全運會嘅運動熱潮。

　　黃永光表示，能夠擔任全運會火炬手之一係其莫大榮譽，衷心感謝中央政府和香港特區政府給他這個寶貴機會，亦感謝組委會成功籌辦呢場盛事，預祝第十五屆運動會取得圓滿成功，祝願香港運動員再創輝煌佳績。

　　蔣東強則形容今次傳遞聖火係難能可貴嘅機會，跑道兩旁嘅市民及中電啦啦隊全力打氣，令佢深深感受到火炬嘅力量與傳承精神，「這將成為我人生中深刻難忘的經歷」。

　　港鐵公司行政總裁金澤培、香港中華煤氣有限公司企業事務及政府關係總監王佩兒等商界名人亦在香港火炬手陣容當中。

KellyChu
 

中電控股首席執行官及執行董事蔣東強成為火炬手。
新世界執行董事鄭志雯與馬會行政總裁應家柏交接 。
何超瓊（右）交棒何超鳳，姐妹花同框傳遞聖火。
信和集團主席黃永光。
