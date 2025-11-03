李純恩 - 萬聖節之後 | 好好過日子

以往萬聖節前都會在家裏準備些糖，以防鄰居家的孩子來拍門討糖。今年忘了買糖，門鈴卻也沒響，看來是小鬼們已經長大了。



在一個地方不知不覺住了許多年，鄰家的孩子也都不知不覺長大，有時在電梯裏遇到，神高神大跟我打招呼，已認不出是誰家的孩子。這自然也是不常見的緣故，大廈裏住客不算多，平時少來往，最多在電梯裏碰到，寒暄幾句，然後各自回家，不知不覺，孩子們都長大了，萬聖節自己跑出去跟朋友玩，沒工夫到鄰居家討糖了。



不知幾時，若在萬聖節晚上門鈴又響，那來的大概是孩子的孩子了。



你說我們怎麼能不老？



萬聖節一過就到了十一月，楓葉紅了。網上所見，鋪天蓋地都是各地紅葉斑斕的照片，很令人眼饞。這就想找個地方走走。首選當然是日本，日本首選是京都。京都真是個去不厭的城市，尤其是春秋兩季，隨腳亂走，不要說那些著名景點，即使只是小街小巷，拐彎抹角處，春花秋葉也都挑出怡人景色來。



朋友說現在京都遊客實在太多，有些地方人潮洶湧像趕集一樣。這也是事實，但或許是環境使然，遊客到了京都都比較斯文，放肆者很少，所以人雖多，很熱鬧，但不鬧。熱鬧和鬧是不同的。只是如今去日本旅行，像我這種喜歡往山裏走的人要注意的不是人多而是熊多，不知為甚麼，今年日本山裏的熊都出來跟人混了，連嵐山竹林都有了熊蹤。不知會不會有一天日本的熊跟香港的野豬一樣，會跑到鬧市散步。



朋友說，日本有熊，韓國沒有熊，也一樣有紅葉，去韓國好了。我說好，你去吧。



李純恩