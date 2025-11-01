Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚紀豪 - 身如不繫之舟 | 無名指

譚紀豪
2025-11-01 02:00 HKT
　　中美元首釜山會晤，萬眾矚目。這個困局連始作俑的特朗普都無從下手，雙方小心謹慎，得出各退一步又互不相讓的平局。

　　我不諳時局，無意分析，只想起一個在內地做貿易的大老闆。多年沒見，最近在歐洲碰到他，長胖了點但面容憔悴，「被特朗普搞慘了！」他嘆了口氣說。「搞來搞去，朝令夕改，客戶不肯進貨，我備好的貨唯有賤賣，虧了100多萬美金。」

　　他的生意近8成在北美，正是特朗普口中「賺美國人很多錢」的中國企業。人家總統任期還有3年，朋友只好死守，公司裁了百幾人，處於半停擺狀態。他自己則雲遊四海，訪遍天下博物館看畫，未到半年已自詡「能稱得上名畫的，都已看過。」他說得淡然，卻聽得我這個文藝大叔既妒且恨。每日營營，不就是為了過上幾年這種逍遙快活的日子嗎？

　　不過，信不信由你，我這朋友並不快樂。儘管生意賠了錢，對他來說還能承受，平日用錢絲毫不受影響，出行仍是頭等艙，住得舒服吃得好。真正讓他在步入老年前感到困惑，是人生無事可做的虛空。那天他說起環遊世界看畫，我們幾個朋友還笑他「凡爾賽」（內地流行用語，意指低調地炫耀）。當他刷着手機相簿給我們看畫時，我好像明白了些甚麼。

　　他太太是持家營商均有道的賢內助，兒子是北大清華搶着要的學霸，這樣的人生夫復何求？而偏偏就是「這輩子沒甚麼可投訴」，讓他活得不痛快。人生只剩「拿手機為名畫照相」，而做好此事的資源——錢和時間——他都不缺。身如不繫之舟，是灑脫還是漂泊，不過一線之差。（IG︰tamkeiho）

譚紀豪

