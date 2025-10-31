郭志仁 - 「我唔做第四者㗎」 | 九宮格

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　已婚金融界H先生，上星期相約舊同事C小姐到歌賦街一間新酒吧敘舊。香港越來越多風格各異的酒吧，一杯經典雞尾酒，調成無限味道，載滿酒吧老闆的性格與靈魂。 

　　H先生點了一杯Alex After Dark，日本燒酎為基酒，配以香烤黑芝麻、甘酒、朱古力及咖啡。像絲滑芝麻糊，焦香與微苦在舌尖慢慢散開，餘韻又帶點火麻仁堅果氣息。西方雞尾酒，卻滲出一種熟悉的香港味道。  

　　舊同事C小姐，年約四十，身材修長，長髮微卷，舉手投足，是歲月與自信調出的韻味。近年更愛上戶外活動，滑雪、衝浪、K-pop Jazz。懂得平衡工作與享樂，正是H先生最着迷的類型。兩人話題轉入感情。

　　「你仲未拍拖？」H試探問。 

　　C︰「未呀，金牛座嘛，固執專一，情傷後好難愛上另一個，點似你雙魚座。」 

　　H︰「係呀，我而家仲有一個情人。」 

　　舊公司時代，H還未婚，曾對她有點意思。C小姐也不是沒感覺，但一場晚飯電影之後，兩人就此停在曖昧邊緣。原來，當年大家都誤會對方，才不願意行前一步。 

　　H語帶調侃：「咁你要小心啲喇，我會再追返你。」 

　　C微笑：「你有老婆，又有情人，我唔會做第四者㗎。」 

　　H：「唔緊要，我追你咋嘛，你唔一定要答應。」

　　兩人輕碰酒杯，繼續調情。金牛重遇雙魚，南轅北轍，最後會否偷偷連線？ 

　　「當然希望一切越來越好，也別太強求。即使做不到，學着清淡。」落日飛車—《金牛座的牢騷》

郭志仁

