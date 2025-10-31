KellyChu - 豪景花園鬼屋小火車迎萬聖 網民大讚「最有誠意屋苑」 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
2025-10-31
生活
　　今日係一年一度嘅萬聖節，大家係咪都準備好悉心打扮成嘩鬼出街party喇。小妹留意到原來唔止主題公園同商場有節日活動，深井一個屋苑日前舉辦嘅萬聖節限定活動同樣精彩，從鬼屋到小火車遊戲應有盡有，小朋友都玩得非常高興，網民亦大讚管理公司好用心搞活動，誠意十足。

　　有深井豪景花園住戶將是次屋苑萬聖節活動照片上傳至社交平台，見到小朋友大人齊齊扮鬼扮馬周圍攞糖，現場不但有充滿節日氛圍嘅鬼屋，仲安排咗小朋友最鍾意玩嘅「小火車」，以及人體彩繪和射擊遊戲，內容豐富，隨即被大家形容為「最有誠意屋苑」。有住戶話呢個係每年盛事，每年小朋友都玩得超開心，大讚管理處功不可沒。  

住戶：節日活動覆蓋全年

　　網民亦留言讚屋苑「管理費平、活動多」，「早排見到佢地中秋節搞BBQ，好有feel！」、「我記得呢個屋苑成日搞Event」。 住戶直指屋苑嘅節日活動覆蓋全年：「係呀，新年仲有盆菜宴」。社區生活咁精彩，搞到唔少人都想玩埋一份，直言「其他屋苑應該要學下啦」，又主動詢問單位現時價位。

