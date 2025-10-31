KellyChu - 職訓局三校舍榮膺「環球未來設計大獎」金獎 | Executive日記

職業訓練局三個校園發展項目，於國際知名「環球未來設計大獎2025」中囊括三項金獎殊榮，其與時並進嘅校園規劃及教學設施設計新思維，獲得全球建築與設計界肯定，為未來教育空間設計樹立新典範。



VTC航空及航海教育中心嘅設計榮獲「建築設計—教育設施（興建中項目）」金獎。呢座樓高7層嘅中心將於2025/26學年啟用，設計靈感源自飛機與船隻流線形態，上層結構就似展開咗嘅機翼與登機橋，下層則以海岸波浪漣漪為概念，充滿科技感和動感，展現前瞻學習精神。設計團隊更參考太陽軌跡與日照量來規劃窗戶布局、玻璃選材和屋頂系統，巧妙提升通風採光效能，將能源效益、使用者舒適度與建築美學完美融合。



VTC茶果嶺新校舍嘅設計亦奪得「建築設計—教育設施（設計概念）」金獎。新校舍整體概念以「海納百川」精神為核心，配合以「百花齊放」為園境種植主題嘅海濱長廊，以及「海闊天空」室內設計理念，象徵職專教育嘅多元及學生多樣才華與發展潛能。設計意念以水波動態為靈感，校園宛若巨輪啟航時牽起嘅水花，象徵學子乘風破浪、邁向未來。此外，波浪造型架空花園平台連接了東西兩座大樓，並於一樓戶外平台與茶果嶺海濱長廊無縫接駁，增強校園與社區嘅連結。



賽馬會牙科護理訓練中心嘅設計則榮獲「室內設計—醫療保健（興建中項目）」金獎。中心設計概念取材自牙齒形態與各種牙科工具嘅曲線，以象牙白為主色調，營造出專業而溫暖舒適氛圍，同時配備32張符合業界標準嘅專業牙科治療椅及先進儀器，為學員提供完善學習環境。



