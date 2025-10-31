李純恩 - 麻雀回來了 | 好好過日子

旅行回來，最開心是早上起床聽見了鳥叫。前陣子被颱風「樺加沙」吹跑的麻雀們回來了，又在護土牆邊的排水孔裏築起了窩。雖然這不一定就是之前那一批，但在晨光中又聽到了吱吱喳喳的叫聲，生機盎然，真的令人高興。



人總會惦念些東西，有的人惦念人，有的人惦念物，這半個月來，我一直惦念的，就是以前生活在身邊的麻雀們。那時候正有幾窩小麻雀出生，大雀帶着小雀外出，領飛到對面的石栗樹上，讓牠們留在枝頭，然後飛出去覓食，覓到了食，再飛回樹上，小雀立即張大了嘴，像討債一樣叫了起來，大雀便急忙將嘴裏叼着的食物還債一般餵進那一張張朝天張大的小嘴裏。人在這種年紀有權飯來張口，鳥也一樣，兒女債不分人獸，都要還。



這種熱鬧，因一場惡風而消失，本來以為恢復如此生機或許要等到明年春天。不料颱風一走，也只相隔了半個月，護土牆邊又熱鬧了起來。想必不久之後，就會飛上我家陽台上來打招呼了。



香港雖然禁止餵食野生動物，但在許多大型建築裏，都有麻雀在室內生活，比如置地廣場中庭，比如山光道馬會會所，都有麻雀飛來飛去在身邊覓食，人雀各自修行，場面既和諧也動人。一個人鳥相安無事的地方，必是一個和善之地，少戾氣，多溫情，可以好好過日子。



李純恩