林靖風 - M+展覽「身臨夢境」 | 優雅以後

鹽田千春在M+的近期展覽「身臨夢境：1950年代至今的女性藝術家環境作品」中，帶來交織了標誌性紅線的委約作品《無限回憶》：「在連結的迷宮中，我們找到一片空間去反思、去迷失自我，並在浩瀚的時間洪流中記住我們是誰。人生是眾多瞬間的集合，由無形的線交織在一起，形成一個超越物質的網，透過記憶將我們相連，跨越人生的界限。」每當我快速翻閱報紙時，就如預料的一樣，帶有油墨的紙張割破了我的指頭。柔軟的年輪上只留下一道白色的直線。我嘗試按壓指頭周圍，血液卻仍未滲出。



我凝視着那一道傷痕，期待着血紅的滲透，因為那是應該會發生的。當我擠壓了幾次以後，原本的白線被染成紅色，年輪也因此被淹沒。我把帶着血珠的指頭放入口中吸吮，鐵鏽覆蓋了我的舌頭，那味道夾雜着油墨的氣息。也許我剛嚥下的血液是黑色的。指頭上的血珠仍然不住地竄出。我從茶几上的紙巾盒裏抽出幾張面紙，嘗試包紮正在滲血的指頭——那是我一直期待會發生的事情。我偶爾掀開紙巾，看着血液是否已經停止滲出。紙巾在傷口上來回磨蹭幾遍，當我看見血液漸少的時候，也就再沒有理會手指上的刺痛感。



林靖風