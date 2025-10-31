Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖風 - M+展覽「身臨夢境」 | 優雅以後

優雅以後
優雅以後
林靖風
2025-10-31 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　鹽田千春在M+的近期展覽「身臨夢境：1950年代至今的女性藝術家環境作品」中，帶來交織了標誌性紅線的委約作品《無限回憶》：「在連結的迷宮中，我們找到一片空間去反思、去迷失自我，並在浩瀚的時間洪流中記住我們是誰。人生是眾多瞬間的集合，由無形的線交織在一起，形成一個超越物質的網，透過記憶將我們相連，跨越人生的界限。」每當我快速翻閱報紙時，就如預料的一樣，帶有油墨的紙張割破了我的指頭。柔軟的年輪上只留下一道白色的直線。我嘗試按壓指頭周圍，血液卻仍未滲出。

　　我凝視着那一道傷痕，期待着血紅的滲透，因為那是應該會發生的。當我擠壓了幾次以後，原本的白線被染成紅色，年輪也因此被淹沒。我把帶着血珠的指頭放入口中吸吮，鐵鏽覆蓋了我的舌頭，那味道夾雜着油墨的氣息。也許我剛嚥下的血液是黑色的。指頭上的血珠仍然不住地竄出。我從茶几上的紙巾盒裏抽出幾張面紙，嘗試包紮正在滲血的指頭——那是我一直期待會發生的事情。我偶爾掀開紙巾，看着血液是否已經停止滲出。紙巾在傷口上來回磨蹭幾遍，當我看見血液漸少的時候，也就再沒有理會手指上的刺痛感。

林靖風

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
林靖風 - 《迷宮裡的魔術師》 | 優雅以後
　　改編自東野圭吾同名推理小說的電影《迷宮裡的魔術師》，以推理與魔術元素為主題。主角武史（福山雅治飾）本來是活躍於拉斯維加斯的魔術師，在兄長遇害後，他運用魔術手法揭開真相。敘事上承襲了傳統調查拍檔的模式，武史與侄女真世（有村架純飾）性格迥異，在理性與感性之間形成張力。導演田中亮表示：「如果選擇特定的地點或建築物，就容易讓人聯想到真實的拍攝地，因此我們決定聚焦於紅葉。」配合季節性的絢麗紅葉與小鎮場景
2025-11-07 02:00 HKT
優雅以後
林靖風 - WMA聯展 「希望的引力」 | 優雅以後
　　4位香港藝術家劉清華、宋志新、尹子聰及黃祖兒於WMA Space帶來聯展「希望的引力」，以裝置、錄像及影像等作品，探討星星、人類與希望之間的象徵意義。策展人林彥鋒啟發自牛頓的萬有引力定律，以場內弧形的間隔布置劃分出作品各自的領域，引領觀者透過天文學中的觀測、記錄、解構與轉化，在希望的軌跡上緩緩前行。 　　展覽開首以黃祖兒的作品《啟迪》作為引子。紀念碑式的裝置呈現出以銅版蝕刻、瓷版燒製與宣
2025-10-24 02:00 HKT
優雅以後