七仙羽 - 屋內長期開燈 化解凶宅負能量 | 七仙語

七仙羽
2025-10-31 02:00 HKT
　　凶宅指的是宅內曾經發生非自然死亡事件，這種房屋通常比市價便宜，有些客人因為某些原因而要入住，想問本師傅的意見。

　　凶宅多數會影響居住者的運氣，因為一個人自殺死亡的時候，產生非常大的怨恨，產生的負面能量非常大，不過亦有方法可以作出改善。

　　首先，要保持屋內長期有光線。屋子應長期保持照明，最簡單的方法是玄關要有長明燈，玄關長明燈作為玄關的重要裝飾和功能性元素，不僅能提升玄關的美觀度，更能為家人帶來一份安心與慰藉。

　　第二，在家中放一對麒麟，化解負面能量，麒麟為中國傳統文化中最具代表性的神獸之一，不僅象徵祥瑞，更蘊含豐富的風水智慧。要記住，麒麟有分公母，通常是一對擺放。公麒麟腳踩繡球或元寶，母麒麟則腳踏小麒麟或書卷，要放就該放一對。

　　第三，可放適量植物，化解家庭負能量。植物不僅能美化空間，還能影響家庭運勢。如果擺放得當，不僅能招財化煞，還能提升家中的氣場。擺放植物時要注意層次分明，例如高大的植物放在角落，中型的靠近家具，小型的放在桌面或矮櫃上。但要留意植物過多會阻礙空氣流通，形成氣場混亂。建議根據客廳大小選擇2至5盆植物即可。枯萎的植物容易帶來負面能量，記得要定期修剪或更換。

七仙羽

