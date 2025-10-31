何明新 - 皇家賭場 | 猛料阿Sir講古

最近講過「皇家香港警察」，當時也有「皇家賭場/檔」，但不是王室所賜，也不是指香港賽馬會，那時The Royal Hong Kong Jockey Club譯為「英皇御准香港賽馬會」。「皇家賭場」是指1990年代前在消防局、警署、郵政局和裁判處等政府建築物內的「非法」賭檔，參與賭博主要是公務員和與他們相熟的喜歡賭博人士（俗稱爛賭二），雖然70年代總督特派廉政專員公署ICAC成立，但不影響那些「皇家賭場」運作，因與貪污扯不上大關係，而那些賭檔主要是供自己人「玩」的。有些更因需要在工作地點隨時候命Stand-by而聚在一起，以賭博來打發時間。



那是賭風甚盛，市面上有不同形式的賭博，而公務員則喜歡在他們工作的地方內聚賭，例如在換衫房休息室玩紙牌（邪/斜釘、釣魚和三公等），骨牌類最受歡迎是牌九（俗稱牌彎或煎蘿蔔糕）。有些部門需要面對公眾的，例如郵局，便在關門後領取超時補水時段賭博；市政事務處人員不外出，在車房內賭十三張等。那時在中環消防局大樓（現時恒生銀行總行位置），供消防處及其他部門使用，聞風而至好賭的同事都喜歡在此賭牌九，大家戲稱這為「中環皇家賭場」。曾有一位爛賭的裁判署主控官（綽號Cow Boy x），因時常在這裏流連而至有時下午開庭都被延遲。



最轟動還是租用灣仔道「白宮酒店」一長房，作為「皇家賭檔」，當時灣仔警署不是不知，但牽涉太廣，一拖再拖，直至一次被一隊新上場的掃賭隊「無意中」破獲這「鐵竇」，一石激起千重浪，政府高層不得不關注，賭風略為收斂，但仍未能全面遏止。



在警署，直至80年代尾才真正把在警署內賭博掃清，特別是在收工後或出更前於吧叻房（Barracks Room換衫房）賭牌九惡習，90年代大部分外籍高層撤走，本地化後銳意加強內部管理及改善福利，除嚴厲處分參與賭博的人員外，上司也有督導責任Supervisory Accountability，又推行「健康生活模式」，鼓勵同事多做有益身心活動，審慎理財和適當飲食保持身體健康，強化1981年成立的警察儲蓄互助社，更在飯堂內全面禁止轉播賽馬。



隨着社會進步，教育水準提高，政府也把賭博規範化，在每區都設立場外投注站，加強宣傳有節制賭博，讓好此道的公務員可合法地以金錢換取刺激和滿足。



何明新