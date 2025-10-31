王佩兒 - 長壽良方 | 侃侃兒談

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

王佩兒
2025-10-31 02:00 HKT
　　這個10月，送走中秋、又迎重陽，滿滿的工作行程裏，一定不會缺少的，是為社區長者送上關懷慰問。不久前，我就聯同東區民政專員和一班關愛隊的同事們走進屋苑，探訪獨老和雙老家庭。

　　令我印象最深刻的是一位96歲的婆婆，她身板依然硬朗，而且頭腦清晰，喜歡和大家有講有笑；在工人姐姐的照顧下，生活簡單但井井有條。更難得的是，她在如此高齡，還常常參與義工活動，走起路來「不輸後生仔」，實在令人佩服—年齡，在她身上只是數字。

　　隨着香港步入高齡社會，由此而來的挑戰日益增多，我有時也不禁感慨：人的一生中，很多事情都需要用心經營，工作如是、愛情如是、生活亦如是；而到了一定年紀，如何「優雅地老去」、老得有尊嚴，更加如是。

　　現代科學昌明，生活條件改善，人們越來越長壽。但我覺得，「長壽」不能只滿足於年齡數字的增長，而更應該是生活質量的提升。

　　我有幸遇見不少「老有所樂、活得漂亮」的成功例子，發現有些特質是共通的。譬如，從建立良好的生活習慣開始，打好健康基礎；再者，一定要做自己喜歡的事！內心有所寄託、豐盈富足，才會活得積極、自信。

　　另外更重要的是，多做一些可以「共享快樂」的事！例如學煮餸，分享美食本身就是一個共同快樂的過程。又例如行山，幫到自己健康之餘，亦能和身邊人互動。健身固然重要，但很多時候，「健心」更重要，我們都應該用積極正向的心態，在自己的社交圈子裏建立起「開心指數」，把快樂傳遞開去。（說到這裏，我又開始期待我的下一堂書法課，爭取練好揮春，過年時與大家分享！）

　　保持快樂開朗、多接觸社區，都是長壽的良方。我們不妨多去發掘身邊充滿正能量的長者，鼓勵他們「用行動影響行動」，引領更多同齡長者活出精彩人生。

　　人總有老去的一天，但甚麼是「老」，全視乎自己如何定義。不是嗎？

香港中華煤氣有限公司
企業事務及政府關係總監暨延伸業務總監
王佩兒

