嘉洛 - 《枕邊怪嚇》由夢遊到安息的李善均 | 嘉洛的光影世界

嘉洛的光影世界
嘉洛的光影世界
嘉洛
2025-10-30 02:00 HKT
專欄
　　《枕邊怪嚇》是兩年前作品，近年南韓恐怖片、驚慄片創意可嘉，去年的《破墓》如是，《枕邊怪嚇》是跟隨奉俊昊多年的副導柳在宣處女作。他選擇以夢遊為題材，探討睡夢中會發生甚麼事？特別是共枕人在睡夢中做出奇怪甚至可怕事情，兩個相愛的人組成的幸福世界崩潰，被夢遊、恐怖行徑所衝擊，這真是簡單的睡眠障礙？還是預兆更凶險存在？影片分三階段，最後第二、三階段進一步發展至妻子產後亦失眠，護嬰而致歇斯底里，隨着電影推進，沒有人再是安全。這樣一部簡單夢遊題材，源於「他睡夢中做了甚麼？有這人在我身邊，自己安全嗎？這種原始恐懼，就足以支持95分鐘片長。

　　柳在宣將夢遊題材結合代表南韓社會結構基礎的婚姻觀，認為南韓社會以婚姻為基石而成為一種具特色的資本主義，如果沒有家庭這制度存在，這資本主義作為社會經濟結構失敗機率高。婚姻需要在未知的不安中努力繼續下去，受家庭結構而成的社會，其不安全感亦束縛着已婚夫婦的情感不安。《枕邊怪嚇》中充滿着婚姻與子女之間聯繫，間接在綑綁整個社會架構。東方社會中父母為確保子女安穩而付出艱辛，被視為是家庭生活中重要一環，這價值觀在影片隨處可見：鄭裕美演的妻子秀珍，由懷孕、產後抑鬱、慢性失眠到獨力去解決丈夫夢遊問題；李善均演的丈夫賢秀因夢遊到睡眠診所求醫，自信透過科學治療可痊癒，到結局時姑巫師及妻子被鄰居惡靈附身；還有附身的老爺子亡靈執着於原生家庭沒有做好超渡，最後因為女兒、孫子安危考慮自願離開往生去，種種觀眾想要的主題解讀，影片中均有觸及。作為柳在宣首作，驚嚇效果執行力強，但情節部分為求驚嚇而放棄伏筆，甚至輕輕帶過了事，就浪費了一個有趣主題探討。

　　女演員鄭裕美繼續《82年生金智英》的外柔內剛女性角色，男主角李善均亦演活了作為演員丈夫，因職業冷待了家庭，再疊加夢遊後，對婚姻執着及內心愧疚交織而成的內心世界，這樣才令電影中不斷出現的「夫婦同心就能克服一切」的誓詞擺設變得合理。《枕邊怪嚇》是李善均最後遺作，他在影片上映後三個月因吸毒被查而自殺，願其安息！

嘉洛

